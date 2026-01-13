SPIEGEL-Bestseller-Autorin Karin Kuschik weiß: Fragen bringen uns blitzschnell in Kontakt.

Mitanderen, aber vor allem auch mit uns selbst. Denn Fragen führen zu Antworten.

In „50 Fragen, die das Leben leichter machen. Wie durch kluge Selbstführung ganz nebenbei Klarheit entsteht“ (Ullstein Verlag) schenkt Coachin und Selbstführungsexpertin Karin Kuschik ihren Leser:innen die Fähigkeit, durch gezielte Fragen mehr Klarheit, Souveränität und Leichtigkeit zu gewinnen. Denn kluge Fragen öffnen Räume, wo vorher nicht mal Türen waren. Sie machen wach, souverän, sie überraschen, und decken auf, was bisher im Verborgenen lag.

Manche Fragen kommen unbequem daher, andere tänzeln sich ins Gespräch. Und wieder andere klingen herrlich paradox: »Was könntest du tun, um dein Problem zu verschlimmern?« etwa. Genauso liefert die Frage »Muss es gesagt werden? Muss es jetzt gesagt werden und wirklich von mir?« großartige Hinweise zur Standortbestimmung. Und dass Abgrenzung auch mit einem Fragezeichen gelingt, zeigt zb.: »War das ein Vorwurf oder Interesse?« Behutsam begleitet die Autorin auch den Sprung ins Tieftauchbecken: »Bin ich ein Mensch geworden, zu dem ich als Kind gern aufgesehen hätte?«, »Wäre heute ein guter Tag, um zu sterben?« Karin Kuschiks unnachahmliche Mischung aus wirksamen Instant-Tipps und kurzweiligem Storytelling aus dem Leben für das Leben, gelingt bestechend gut. Und das alles mit ganz viel Tiefe, aber leicht erzählt durch die Macht der klugen Fragen. Denn je besser die Frage, desto wertvoller die Antwort.

Hauptstärke Vielseitigkeit. So lässt sich Karin Kuschiks Laufbahn am ehestennbeschreiben. Als Radiomoderatorin hat sie Berlin geweckt, war Songtexterin, Talkshow-Host, hält Keynotes, arbeitet beim Film. Alles Wege, die zur eigentlichen Passion führen: Performance Coaching. Über 20 Jahre war sie vor allem für Top-Entscheider und Celebritys im Einsatz, was sich mit ihrem SPIEGEL-#1-Bestseller 50 Sätze, die das Leben leichter machen schlagartig geändert hat. Jetzt macht die Selbstführungs-Expertin ihr Know-how allen Menschen zugänglich, die Lust haben, ihr Leben souverän und frei selbst zu gestalten.

Karin Kuschik

50 Fragen, die das Leben leichter machen

Wie durch kluge Selbstführung ganz nebenbei mehr Klarheit entsteht

Ullstein Verlag

Klappbroschur, 400 Seiten

Format: 22×13,8×2,6 cm

EUR (D) 18,00€, EUR (A) 19,00€

ISBN: 978-3-548-07332-3