Der Marketing Club Österreich ist mit dem ausgebuchten Clubabend „Best of Marketing 2025“ ins neue Jahr gestartet.

Im Village Cinema Wien Mitte wurden internationale, preisgekrönte Kampagnen analysiert – und ein Ausblick auf das Programm 2026 gegeben.

Der Marketing Club Österreich (MCÖ) hat sein Clubjahr mit dem traditionellen Jahresauftakt „Best of Marketing 2025“ eröffnet. Der Clubabend war bereits vorab ausgebucht und brachte rund 120 Gäste im Village Cinema Wien Mitte zusammen. Inhaltlich standen internationale Marketingstrategien im Fokus, die 2025 bei bedeutenden Award-Shows ausgezeichnet wurden.

Zum Auftakt gab MCÖ-Präsident Andreas Ladich einen Ausblick auf das Programm 2026. Geplant seien rund 40 Veranstaltungen – von Clubabenden über Digital Marketing Experts TALKs bis zu Weiterbildungsformaten und den etablierten Awards. Neu ist die Workshopreihe „AI LAB“, die als praxisnahes Format den Umgang mit KI-Anwendungen im Arbeitsalltag thematisieren soll. „Unser Programm lebt davon, Bewährtes weiterzuführen und gleichzeitig offen für neue Fragestellungen zu bleiben. Dieser Mix macht den MCÖ aus. Uns geht es darum, das aufzugreifen, was für Marketer:innen wirklich relevant ist“, sagte Ladich.

Der erste Clubabend des Jahres widmete sich internationalen Best Cases. MCÖ-Vorstandsmitglied Maximilian Mondel führte durch das Programm und diskutierte mit den Gästen am Podium, welche Faktoren die gezeigten Kampagnen erfolgreich machen – und was sich daraus für den österreichischen Markt ableiten lässt.

Am Podium sprachen Charlotte Braunstorfer (Marketing Director, Tchibo Österreich), Mike Nagy (Managing Partner und Executive Creative Director, Jung von Matt Donau) sowie Nicole Artner (Managing Director, UM PanMedia). Anhand einer Auswahl internationaler Kampagnen mit unterschiedlichen Zugängen wurde deutlich: Entscheidend sind laut Diskussion vor allem klare Ideen, konsequente Umsetzung sowie ein präzises Verständnis von Marke und Zielgruppe – weniger die Höhe der Budgets.

Mondel resümierte, sein „Best of Marketing 2025“ umfasse zehn Cases, ein Beispiel hebe sich jedoch besonders ab: die „Three Words“-Kampagne von AXA in Frankreich. Diese ermögliche durch eine Vertragsänderung gewaltbetroffenen Frauen, die Wohnung rasch und sicher zu verlassen – und verbinde damit gesellschaftliche Relevanz mit Markenwirkung.

Unterstützt wurde der Abend von LSZ, dem Veranstalter des Future of Marketing Kongresses. In diesem Rahmen kündigte der MCÖ den Future of Marketing Kongress an, der am 28. und 29. April 2026 im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach stattfinden wird.

Marketing Club Österreich

Der Marketing Club Österreich ist seit knapp 70 Jahren die Expert:innen-Plattform der heimischen Marketing- und Kommunikationsbranche. Eine der wesentlichen Säulen des Clubs ist der Wissenstransfer in Kombination mit gewinnbringendem Networking. So werden den rund 1.300 Mitgliedern jährlich mehr als 40 Veranstaltungen zu marketingrelevanten Themen geboten – darunter Fachvorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen und zahlreiche Weiterbildungsangebote wie der bereits 2018 etablierte „Digital Marketing Booster“ oder das ESG- und Nachhaltigkeitsseminar „Certified Sustainability Experts-Program“ für Marketing- und Kommunikationsexpert:innen. Neben Fachwissen und Networking bietet der Club seinen Mitgliedern auch kostenlosen Rechtsservice, vergünstigte Konditionen für Branchenevents wie den Staatspreis Marketing und Green Marketing Award sowie einen Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Marketingszene. Weitere Informationen unter www.marketingclub.at.