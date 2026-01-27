Digital Marketing Booster: Weiterbildung für Entscheider startet im Februar

Marketing Club Österreich und iab Austria führen ihr Weiterbildungsformat 2026 unter neuem Namen fort: Der „Digital Marketing Booster“ (vormals „Crashkurs Digital Marketing“) richtet sich an Geschäftsführer:innen sowie Marketing- und Salesverantwortliche. Der nächste Kurs startet am 18. Februar 2026 in Wien.

Führungskräfte stehen im Marketing zunehmend vor komplexen Entscheidungen: KI, Automatisierung und eine wachsende Kanalvielfalt erhöhen den Druck, Budgets und Maßnahmen rasch und dennoch fundiert zu steuern. Der Marketing Club Österreich und iab Austria setzen deshalb ihre gemeinsame Weiterbildung auch 2026 fort und bündeln sie im „Digital Marketing Booster“ – dem bisherigen „Crashkurs Digital Marketing“ unter neuem Namen.

Das seit 2018 kuratierte Format richtet sich an Geschäftsführer:innen, Marketing- und Salesleitungen sowie Teamverantwortliche, die ihre digitale Entscheidungskompetenz ausbauen und Entwicklungen im digitalen Marketing einordnen wollen. Die nächste Ausgabe startet am 18. Februar 2026 in der SeminarWerkstatt in Wien.

An fünf kompakten Tagen sollen die Teilnehmer:innen einen Überblick über zentrale Disziplinen des digitalen Marketings erhalten – von Strategieplanung und -entwicklung über Kanäle, Tools und Plattformen bis hin zu aktuellen Themen und deren Einordnung. Ziel sei ein ganzheitliches Verständnis, um digitale Maßnahmen strategisch bewerten, priorisieren und wirksam steuern zu können.

„Ziel ist es, Entscheider:innen das notwendige Verständnis zu vermitteln, um digitale Maßnahmen richtig einzuordnen, Budgets sinnvoll einzusetzen und Marketingteams kompetent zu führen. Es geht nicht nur um Tools, sondern um strategische Klarheit und wirksame Umsetzung – auch mit begrenzten Ressourcen“, sagt Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich.

Auch iab Austria verweist auf die laufende Weiterentwicklung der Inhalte: „Der Digital Marketing Booster vermittelt Entscheider:innen seit Jahren das notwendige Rüstzeug, um digitale Maßnahmen richtig einzuordnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig passen wir die Inhalte laufend an aktuelle Trends und Entwicklungen an“, so Ursula Gastinger, Geschäftsführerin von iab Austria.

Die Inhalte werden laut Veranstaltern von Expert:innen und Praktiker:innen aus Agentur- und Unternehmenspraxis vermittelt. Informationen und Anmeldung finden Interessierte auf der Website des Marketing Club Österreich.