Duales IT-Programm bringt Autismus-Talente in Betriebe

In Österreich fehlen IT-Fachkräfte – gleichzeitig sind Menschen im Autismus-Spektrum überdurchschnittlich oft arbeitslos. Nagarro und ETC starten daher im März 2026 mit „TestingPro“ eine duale Ausbildung für Software-Testing, inklusive Matching mit Betrieben und ISTQB-Zertifizierung.

24.000 offene Stellen in der IT-Branche stehen laut den Initiatoren einer Arbeitslosenquote von bis zu 80 Prozent unter Menschen im Autismus-Spektrum gegenüber. An dieser Schnittstelle setzt „TestingPro“ an: Das Softwareunternehmen Nagarro und das Enterprise Training Center (ETC) starten im März 2026 ein Ausbildungsmodell, das neurodiverse Talente gezielt in Betriebe vermittelt – nach Angaben der Partner als erste duale IT-Ausbildung dieser Art in Österreich.

In Österreich leben rund 87.000 Menschen im Autismus-Spektrum, etwa ein Prozent der Bevölkerung, verweist das Programm auf Angaben der Österreichischen Autistenhilfe. Viele seien arbeitslos, obwohl Fähigkeiten wie Präzision, Mustererkennung und analytisches Denken in der Software-Qualitätssicherung besonders gefragt seien. „Viele hochbegabte Analytiker scheitern im Bewerbungsgespräch nicht an der Fachkompetenz, sondern am Smalltalk oder dem fehlenden Augenkontakt“, sagt Hannes Färberböck, Global Head of Software Testing bei Nagarro.

Matching vor Ausbildungsstart, Praktikum im Betrieb

Kern des Modells ist eine vorgelagerte Matching-Phase: Noch vor Beginn der Ausbildung werden Teilnehmer:innen und Unternehmen zusammengeführt, um Anforderungen und Stärken abzugleichen. „Bereits vor Ausbildungsbeginn werden Teilnehmer:innen und Unternehmen gezielt zusammengeführt“, so Christoph Becker, CEO von ETC.

Die Ausbildung umfasst laut Aussendung einen dreimonatigen Theorieblock, der mit der international anerkannten ISTQB-Zertifizierung abschließt. Danach folgt ein mehrmonatiges Praktikum im Partnerbetrieb. Begleitet werden die Teilnehmer:innen durch Mentor:innen, die sowohl Auszubildende als auch Teams unterstützen – mit dem Ziel, Kommunikationshürden zu reduzieren und Missverständnisse frühzeitig zu klären. Insgesamt ist das Programm auf rund acht Monate ausgelegt.

Förderung durch AMS und Sozialministeriumservice

Finanziell soll das Risiko für Betriebe gering sein: Das Programm werde durch AMS und Sozialministeriumservice unterstützt; bis zu 90 Prozent der Ausbildungs- und Lohnkosten während des Praktikums könnten gefördert werden, heißt es. Als Referenz nennen die Initiatoren unter anderem das Allgemeine Rechenzentrum (ARZ), das bereits Erfahrungen mit Absolvent:innen gesammelt habe.

Färberböck betont, dass es nicht um „soziale Wohltätigkeit“ gehe, sondern um Nutzen in der Praxis – etwa bei repetitiven Prüfungen oder der Suche nach schwer auffindbaren Fehlern. International hätten Konzerne wie Microsoft, SAP und EY bereits Neurodiversitäts-Programme etabliert; in Österreich sei das Thema hingegen später angekommen.

Zum Start im März 2026 sind laut Aussendung zehn Plätze ausgeschrieben – sowohl für interessierte Unternehmen als auch für Teilnehmer:innen. Weitere Informationen finden sich auf der Website des ETC.

