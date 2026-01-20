Readly-Report: Zeitungen gewinnen digital, Tech kehrt in Top 5 zurück

Readly hat das digitale Leseverhalten seiner Nutzer:innen in Deutschland ausgewertet. Der „Trend Report 2025“ zeigt: Zeitungen werden häufiger genutzt, während mehrere Magazinsegmente verlieren. Zudem verschiebt sich die Nutzung auf mobilen Geräten deutlich hin zum Lesen einzelner Artikel statt kompletter Ausgaben.

Wie werden Printmarken im digitalen Raum genutzt – und was bedeutet das für Verlage? Der „Readly Trend Report 2025“ analysiert das digitale Leseverhalten von Readly-Nutzer:innen in Deutschland und identifiziert Veränderungen bei Themen, Kategorien und Nutzungsformen.

Basis der Auswertung sind anonymisierte Nutzungsdaten aus dem Zeitraum November 2024 bis Oktober 2025, ergänzt um Vergleichswerte aus 2023 und 2024. Laut Readly wurden dafür mehrere hundert Millionen Leseinteraktionen von Nutzer:innen ausgewertet, die gedruckte Titel über die Plattform digital konsumieren.

Zeitungen legen zu

Im digitalen Lesejahr 2025 greifen Nutzer:innen laut Readly gezielter zu Inhalten, die Information, Einordnung und Service bieten. Besonders deutlich ist die Entwicklung bei Zeitungen: Die Nutzung von Printzeitungen in digitaler Form ist auf Readly in Deutschland demnach um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

„Unsere Nutzerdaten zeigen, dass Printmarken digital nicht an Bedeutung verlieren, sondern anders gelesen werden“, sagt Katharina Kruse, Head of Content DACH. Für Verlage werde damit sichtbarer, „welche Inhalte im digitalen Raum wirklich genutzt werden, wo Leserbindung entsteht und welche Themen auch jenseits der gedruckten Ausgabe Reichweite aufbauen“.

Magazinsegmente verlieren – Tech wieder unter den Top 5

Im Magazinbereich zeigt die Auswertung ein gemischtes Bild. Mehrere Segmente liegen 2025 unter dem Vorjahresniveau. Die Kategorie Essen & Trinken verzeichnet laut Readly ein Minus von 23 Prozent, Haus & Heimwerken liegt 21,7 Prozent darunter. Auch Stars & Unterhaltung sowie Wirtschaft & Finanzen gehen im Jahresvergleich zurück.

Gleichzeitig zählt Tech 2025 wieder zu den fünf meistgenutzten Kategorien auf Readly in Deutschland. Readly führt das auf ein erneuertes Interesse an Technologie, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz zurück.

„Technologie ist 2025 kein Nischenthema mehr, sondern Teil des gesellschaftlichen Alltags“, sagt Marie-Sophie von Bibra, Deutschlandchefin von Readly. Vor allem Künstliche Intelligenz treibe das Interesse: Die Rückkehr von Tech unter die meistgenutzten Kategorien zeige, „wie stark Leserinnen und Leser Orientierung bei KI, Digitalisierung und ihren Auswirkungen auf Arbeit, Alltag und Gesellschaft suchen“.

Vom Heft zum Artikel: Selektive Nutzung am Smartphone

Ein weiterer Trend betrifft die Nutzungsform: Auf mobilen Geräten wird laut Readly zunehmend selektiv und themengetrieben gelesen – weniger entlang kompletter Ausgaben. Am Smartphone entfallen demnach 43 Prozent der Leseinteraktionen auf Artikel, aber nur 18 Prozent auf vollständige Ausgaben. Tablets werden hingegen laut Report überwiegend für das Lesen kompletter Ausgaben genutzt (82 Prozent).

Für Verlage bedeute das eine Verschiebung von der klassischen Heftlogik hin zu Themen-, Format- und Nutzungskontexten, so die Studie.

Meistgenutzte Titel 2025 (Deutschland, Readly)

Magazine: Playboy Deutschland, AUTO BILD, COMPUTER BILD, BUNTE, FOCUS Magazin



Zeitungen: BILD, BILD am Sonntag, DIE WELT, WELT am Sonntag, B.Z.

Ausblick 2026

Readly sieht im digitalen Konsum von Printmedien eine weiter zunehmende Ausdifferenzierung: Titel würden stärker situations- und themenbezogen genutzt, weniger entlang fester Ausgaben oder Kategorien. Gefragt blieben Inhalte, die Einordnung und Service liefern – sowie Themen rund um Technologie und Gesundheit.

„Für den deutschen Medienmarkt bedeutet das, dass digitale Reichweite weniger über Umfang oder Frequenz entsteht, sondern über Kontext, Aktualität und die Anschlussfähigkeit an konkrete Informationsbedürfnisse“, sagt Kruse.

Der vollständige „Readly Trend Report 2025“ ordnet die Entwicklungen laut Unternehmen auch international ein und analysiert weitere Trends im digitalen Konsum von Printmedien.

Unternehmen: Readly ist ein europäischer Anbieter für digitale Zeitschriften und Zeitungen und bietet nach eigenen Angaben Zugang zu 8.000 Titeln in einer App. Readly nennt Abonnent:innen in 50 Ländern, Inhalte in 17 Sprachen sowie Kooperationen mit rund 1.000 Verlagen weltweit.