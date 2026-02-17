CCA-Venus 2026: Eigene Kampagne „Decoding Creativity“

Der Creativ Club Austria hat mit „Decoding Creativity“ die Leitidee für den CCA-Venus 2026 vorgestellt. Erstmals bekommt der Kreativpreis damit eine eigenständige Kampagne statt einer übergreifenden Jahreskommunikation. Entwickelt wurde sie von Studierenden der Meisterschule der Graphischen.

Der Creativ Club Austria (CCA) setzt den CCA-Venus 2026 erstmals mit einer eigenständigen Kampagne in Szene. Unter dem Motto „Decoding Creativity“ soll sichtbar werden, was im Kern einer Jurierung passiert: herausragende Arbeiten werden analysiert, hinterfragt und auf ihre wesentlichen Elemente reduziert. Die Kampagne dient damit als visuelle und inhaltliche Leitidee für den wichtigsten Kreativpreis des Landes.

Im Zentrum steht die Vorstellung, dass Kreativität „dekodiert“ werden kann – als Prozess, in dem Kriterien, Handwerk und Idee offengelegt werden. Der CCA positioniert sich dabei als prüfende Instanz, die kreative Exzellenz einordnet und Standards definiert. Laut CCA knüpft „Decoding Creativity“ an das Rebranding an und soll die neue Marke in einer ersten großen Inszenierung um eine inhaltliche Ebene ergänzen.

Gestalterisch greift die Kampagne zentrale Elemente des neuen CCA-Brandings auf und übersetzt sie in eine reduzierte, klare Bildsprache. Das entstehende System soll Orientierung bieten und zugleich Interpretationsspielraum lassen. Gleichzeitig versteht sich die Kampagne als Einladung an die Branche, kreative Höchstleistungen zu entdecken, zu diskutieren und zu feiern.

Ein Schwerpunkt liegt auf Nachwuchsförderung: „Decoding Creativity“ wurde von Studierenden der Meisterschule der Graphischen entwickelt. Konzipiert und gestaltet wurde die Kampagne von Clara Kogler und Viktoria Neubacher. Unterstützt wurden sie von Paula Bauer, Barbara Olt, Christina Tamm und Lena Unterdorfer. Die inhaltliche und gestalterische Leitung lag bei Judith Kroisleitner und Goran Golik, realisiert wurde das Projekt in Kooperation mit der Meisterschule der Graphischen. Das Sound-Design stammt von Blautöne, das Teamfoto von Elina Kaufmann.

Der Creativ Club Austria wurde 1972 gegründet und versteht sich als Plattform der heimischen Kreativbranche. Mit dem CCA-Venus zeichnet der Club Arbeiten aus, die Standards setzen und die Leistungsfähigkeit der österreichischen Kreativszene sichtbar machen. Der CCA ist Mitglied im Art Directors Club of Europe sowie im The One Club for Creativity.