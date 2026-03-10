Ketchum Women Breakfast rückt Austausch und Leadership in den Fokus

Rund um den Internationalen Frauentag lud Ketchum Österreich erneut zum Women Breakfast nach Wien. Im Mittelpunkt standen Austausch, Vernetzung und die Frage, welche Rahmenbedingungen Frauen auf dem Weg in Führungspositionen brauchen.

Frauen aus Wirtschaft und Kommunikation trafen sich in Wien

Rund um den Internationalen Frauentag hat Ketchum Österreich am 6. März zum 12. Mal das Ketchum Women Breakfast veranstaltet. Im Nikkai Café & Restaurant in Wien kamen rund 50 Kundinnen und langjährige Wegbegleiterinnen zusammen, um sich in informellem Rahmen zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und neue Perspektiven zu gewinnen.

Die Veranstaltung ist seit Jahren fixer Bestandteil rund um den 8. März und bringt Frauen aus unterschiedlichen Branchen zusammen. Im Zentrum steht dabei nicht nur das persönliche Gespräch, sondern auch die Frage, wie gegenseitige Unterstützung und sichtbare Vorbilder Karrieren beeinflussen können.

Gespräch über Führung, Chancen und Rahmenbedingungen

Inhaltlicher Höhepunkt des Vormittags war ein Gespräch zwischen Beatrix Praeceptor, CEO von Greiner Packaging International GmbH, und Saskia Wallner, CEO von Ketchum Österreich. Thema waren persönliche Erfahrungen auf dem Weg in Führungspositionen ebenso wie die strukturellen Bedingungen, die Frauen heute brauchen, um ihr Potenzial entfalten zu können.

Dabei ging es unter anderem um Leadership, Unternehmertum, Ambition und Chancengleichheit. Deutlich wurde, wie wichtig Austausch auf Augenhöhe und ein unterstützendes Umfeld für berufliche Entwicklung sind. Gerade für jüngere Frauen können Vorbilder Orientierung geben und Perspektiven sichtbar machen.

Vernetzung als wiederkehrendes Format

Das Ketchum Women Breakfast versteht sich als Plattform für genau diesen Dialog. Über die Jahre hat sich das Format als fixer Treffpunkt etabliert, bei dem Frauen aus Wirtschaft und Kommunikation zusammenkommen, um Kontakte zu vertiefen, Erfahrungen zu teilen und neue Impulse mitzunehmen.

Saskia Wallner, CEO von Ketchum Österreich, sagt dazu: „Bei Ketchum Österreich gelingt es uns Tag für Tag, Frauen zu empowern und sie ihr volles Potenzial ausschöpfen zu lassen. Diesen Spirit tragen wir jedes Jahr auch in unser Ketchum Women Breakfast. Damit verwirklichen wir unsere Ambition, innerhalb unserer Organisation und darum herum eine Community voll Zuversicht, Zusammenhalt und Wirksamkeit aufzubauen.“

