…beginnt Kommunikation zu wirken – nicht erst im Pitch oder im Kundentermin, sondern im ganz normalen Alltag. Genau darum dreht sich das neue Interview im MedienManager: Der MM-Herausgeber Otto Koller spricht mit Conny Thalheim, Kommunikationsexpertin, über die Frage, warum echte Verbindung heute mehr zählt als perfekte Formulierungen.

Im Mittelpunkt steht eine Haltung, die viele unterschätzen: Begeisternde Kommunikation ist kein „Nice-to-have“, sondern ein Erfolgsfaktor – im Umgang mit Kundinnen und Kunden ebenso wie im persönlichen Umfeld. Wie entsteht Vertrauen, bevor Zahlen und Argumente überhaupt eine Chance bekommen? Wie gelingt es, klar zu sein, ohne hart zu wirken? Und warum sind es oft kleine Momente – ein Satz, ein Tonfall, ein echtes Nachfragen –, die Beziehungen langfristig prägen?

Conny Thalheim zeigt im Gespräch, was Menschen wirklich überzeugt: Präsenz statt Routine, Interesse statt Standardfloskeln, Klarheit statt Kommunikationsnebel. Es geht um Sprache, ja – aber vor allem um Wirkung. Um den Unterschied zwischen „informieren“ und „begeistern“. Und um die oft unbequeme Erkenntnis, dass wir nicht nur was sagen, sondern vor allem wie wir Menschen dabei fühlen lassen.

Das Interview liefert Impulse, die unmittelbar umsetzbar sind – für alle, die mit Kund:innen arbeiten, Teams führen oder einfach bewusster kommunizieren wollen. Denn Begeisterung ist kein Talent, das man hat oder nicht hat. Sie ist eine Entscheidung – und eine Fähigkeit, die trainiert werden kann.

