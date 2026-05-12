Dialogmarketer des Jahres 2026

Melanie Schomann gewinnt DMVÖ-Award 2026

Melanie Schomann, Marketingleiterin von OBI Österreich, ist Dialogmarketerin of the Year 2026. Die DMVÖ-Mitglieder entschieden in einem knappen Rennen mit 613 gültigen Stimmen.

Knappe Entscheidung bei der DMVÖ-Wahl

Melanie Schomann, Marketingleiterin von OBI Österreich, wurde zur „Dialogmarketerin of the Year 2026“ gewählt. Die Mitglieder des Dialog Marketing Verband Österreich entschieden in einem engen Rennen: Mit nur zwei Stimmen Vorsprung setzte sich Schomann gegen Christina Essl, Head of Social Media Marketing bei valantic Austria, durch. Das Finalistinnen-Trio komplettierte Ines Kilnhofer, Online- und Social-Media-Marketing-Expertin bei LAMPERT Beratungs GmbH.

Insgesamt wurden 613 gültige Stimmen abgegeben. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen der medianet X Night. Der DMVÖ-Award „Dialogmarketerin of the Year“ gilt als Gradmesser für Leistungen im datengetriebenen Marketing und würdigt Marketingverantwortliche, die den Dialog mit Kunden weiterentwickeln und mit neuen Ansätzen gestalten.

Fokus auf Dialog und Markenführung

„Die Wahl zur Dialogmarketer:in of the Year ist für den DMVÖ und die Branche ein jährliches Highlight. Damit geben wir dem Dialogmarketing und den Talenten die gebührende Bühne. Melanie Schomann steht exemplarisch für eine neue Generation des Dialog Marketings: mutig, community-getrieben und mit klarem Gespür für moderne Markenführung über alle Kanäle hinweg“, sagt Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.

Auch Schomann betont die Bedeutung des Dialogs für ihre Arbeit: „Die Auszeichnung bedeutet mir viel, weil sie den Mut zum echten Dialog würdigt und aus der Branche selbst kommt. Für mich ist klar: Dialog ist erst der Anfang. Relevanz entsteht nur, wenn wir zuhören, verstehen und konsequent handeln. Genau daran arbeiten wir jeden Tag bei OBI Österreich, um unsere Marke gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Beruflicher Weg und ausgezeichnete Kampagnen

Melanie Schomann verantwortet seit Anfang 2026 als Marketingleiterin die ganzheitliche Markenstrategie und Markenführung von OBI Österreich. Davor baute sie ab Juli 2024 als Senior Social Media Expert die Social-Media-Kanäle sowie die externe Kommunikation des Unternehmens neu auf.

Vor ihrem Wechsel zu OBI war Schomann als Digital Account Director & Social Lead bei Ketchum Österreich tätig. Dort trieb sie über mehrere Jahre Social Media und Influencer Marketing strategisch voran. Ihr Marketingansatz verbindet Mut, Co-Creation und datenbasierte Kreativität.

Für Kampagnen wie „HIDDEN TALENTS“, „30 Jahre OBI“ und „MACHBARSCHAFT“ wurde ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. „HIDDEN TALENTS“ erhielt unter anderem Gold beim Austrian Event Award und Gold beim VAMP Award, stand auf der CCA-Shortlist und war für den Staatspreis Marketing nominiert. Auch „MACHBARSCHAFT“ wurde beim Austrian Event Award ausgezeichnet.

Der DMVÖ und datengetriebene Kommunikation

Der Dialog Marketing Verband Österreich fördert datengetriebene Kommunikation in digitaler und analoger Form. Der Verband versteht sich als Impulsgeber für technologische Entwicklungen, die Kommunikation individueller und nützlicher machen sollen. Über Expert Groups bündelt der DMVÖ Fachwissen zu unterschiedlichen Themen. Mit der Community Marketing Natives bietet der Verband seit 16 Jahren eine Plattform für den Branchennachwuchs.