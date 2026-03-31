COPE legt enzyCOPEdie neu auf und ergänzt KI-Kapitel

Die Content Performance Group hat ihre enzyCOPEdie in sechster Auflage neu veröffentlicht. Das Marketing-Nachschlagewerk wurde überarbeitet, erweitert und um ein eigenes Kapitel zu Künstlicher Intelligenz ergänzt.

Die COPE Content Performance Group bringt ihre enzyCOPEdie in sechster Auflage neu heraus. Das kompakte Booklet erklärt Marketing-Buzzwords, Anglizismen und Trendbegriffe in verständlicher Form und wurde für die aktuelle Ausgabe umfassend überarbeitet. Neu ist vor allem ein eigenes Kapitel zum Thema Künstliche Intelligenz.

Nachschlagewerk für den Marketingalltag

Seit 2021 versteht sich die enzyCOPEdie als ebenso kompaktes wie niederschwelliges Nachschlagewerk für Begriffe aus Marketing und Kommunikation. Laut COPE reicht die Bandbreite von A/B-Test bis Zielhierarchie. Die nun erschienene sechste Ausgabe soll das Vokabular der Branche erneut einordnen und verständlicher machen.

Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin der COPE Content Performance Group, sieht darin vor allem einen praktischen Nutzen für die Zusammenarbeit in Unternehmen: „Anglizismen und Fachjargon sind nicht per se schlecht, sie bündeln oft viel Information in einem Begriff. Problematisch wird es dort, wo Buzzwords mehr Nebel als Klarheit erzeugen. Mit der enzyCOPEdie holen wir Teams, Management und Kund:innen sprachlich auf denselben Boden.“

KI bekommt erstmals ein eigenes Kapitel

Inhaltlich setzt die neue Ausgabe einen Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz. Erstmals gibt es eine eigenständige KI-Section, in der neben geläufigen Begriffen wie „Generative AI“ und „AI Agents“ auch weniger verbreitete Begriffe erklärt werden. Genannt werden etwa „AI Slop“, „Habsburg-Problem“ oder „Zero Click Marketing“.

Für die inhaltlichen Erweiterungen verantwortlich zeichnen laut COPE die Kreativdirektorinnen Klaudia Thier und Hana Greiner sowie Chief Client Officer Pierre Greber. Das Thema KI soll dabei bewusst im Stil des Gesamtwerks aufbereitet werden: zugänglich, praxisnah und mit einem Schuss Ironie.

Klaudia Thier beschreibt den Zugang so: „Rund um KI entsteht gerade ein ganz neues Vokabular. Uns war wichtig, die Begriffe so zu erklären, dass alle sie wirklich verstehen – ohne Tech-Blabla, dafür mit einem Schmunzeln. Wer nach dem Lesen noch AI Slop produziert, ist wirklich selbst schuld.“

Zwischen Orientierung und Augenzwinkern

Mit der enzyCOPEdie knüpft COPE an ein Format an, das Fachsprache nicht grundsätzlich ablehnt, sondern übersetzen will. Gerade in einer Kommunikationsbranche, in der laufend neue Begriffe entstehen, positioniert sich das Booklet damit als Orientierungshilfe zwischen Fachjargon, Trendbegriffen und tatsächlicher Relevanz. Die neue Ausgabe soll laut Unternehmen sowohl in gedruckter Form als auch digital verfügbar sein.

Konzept und Umsetzung stammen aus dem eigenen Haus. Genannt werden Klaudia Thier, Hana Greiner und Pierre Greber in der Kreativdirektion, Jan Schwieger für die Art Direction sowie Julia Warnick-Kolar in der Marketingleitung.

Download ab sofort verfügbar

Die sechste Ausgabe der enzyCOPEdie ist laut COPE ab sofort als gedrucktes oder digitales Booklet erhältlich. Damit führt die Agentur das Format fort, das Marketingbegriffe seit mehreren Jahren in kompakter Form erklärt und nun um aktuelle Entwicklungen rund um KI erweitert.