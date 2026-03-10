Imagestudie 2026: YOC vor Teads und willhaben

Wie werden Österreichs Online-Vermarkter von Agenturen und Auftraggebern wahrgenommen? Eine aktuelle Imagestudie von MOMENTUM Wien zeigt, welche Anbieter beim Gesamtimage vorne liegen, wer besonders bekannt ist und welchen Unternehmen die größte künftige Marktbedeutung zugetraut wird.

YOC liegt im Gesamtbild vorne

YOC erreicht im aktuellen Image-Check der heimischen Online-Vermarkter den besten Gesamtwert. In der von MOMENTUM Wien durchgeführten Studie kam das Unternehmen über alle 14 abgefragten Parameter hinweg auf einen Notendurchschnitt von 1,58 und belegt damit Rang eins. Auf Platz zwei folgt Teads mit 1,88. Den dritten Rang teilen sich willhaben und derstandard.at mit einem Mittelwert von jeweils 1,89.

Knapp dahinter liegt ORF-Enterprise mit 1,91 auf Platz vier. SevenOne Interactive folgt mit 1,95 auf Rang fünf. Auf den weiteren Plätzen finden sich – teilweise ex aequo – RMS Austria, ScreenOnDemand, Purpur Media, Azerion Austria, ShowHeroes, austria.com/plus, Falter Verlag, smartstream.tv und Laola1.at.

Stark in Service, Tempo und Umsetzung

Dass YOC das Gesamtranking anführt, liegt vor allem an den Spitzenplätzen in mehreren Einzelkategorien. In sieben von 14 Parametern erreicht das Unternehmen den ersten Platz: bei Servicequalität, Erreichbarkeit, Flexibilität, Schnelligkeit, Reporting, Umsetzungsqualität und kreativen Werbeformaten. Hinzu kommen zweite Plätze bei Beratungskompetenz, Relevanz und individuellen Werbeplätzen sowie dritte Plätze bei Kampagnensteuerung, USP des Angebots, Zielgruppenstärke und der Erfüllung der vereinbarten Leistung.

Teads, der Zweitplatzierte im Gesamtranking, erreicht den ersten Platz bei der Beratungskompetenz sowie zweite Plätze bei Servicequalität und Flexibilität. Willhaben und derstandard.at liegen zwar im Gesamtbild ex aequo auf Rang drei, setzen aber unterschiedliche Akzente: willhaben punktet unter anderem bei Reichweitenstärke, Servicequalität, Beratungskompetenz und Relevanz, während derstandard.at bei der Erfüllung der vereinbarten Leistung sowie beim Preis-Leistungs-Verhältnis vorne mitmischt.

ORF-Enterprise bleibt am bekanntesten

Während YOC beim Image vorne liegt, ist ORF-Enterprise laut der Studie weiterhin der spontan bekannteste Online-Vermarkter des Landes. 82,7 Prozent der Befragten nannten das Unternehmen ungestützt. Auf den weiteren Plätzen folgen YOC mit 74,1 Prozent und derstandard.at mit 64,5 Prozent.

Dahinter reihen sich Azerion Austria, Teads, willhaben, austria.com/plus, Purpur Media, COPE und SevenOne Interactive ein. Die Ergebnisse zeigen damit, dass Bekanntheit und Image nicht zwingend deckungsgleich sind: Während ORF-Enterprise in puncto Präsenz den ersten Rang belegt, liegt YOC in der Gesamtbewertung der Befragten vorne.

Mit wem der Markt bereits gearbeitet hat

Auch bei der tatsächlichen Zusammenarbeit mit Agenturen und Auftraggebern ergibt sich ein eigenes Bild. Hier liegen Azerion, YOC und derstandard.at auf den ersten drei Plätzen. Dahinter folgen SevenOne Interactive, ORF-Enterprise, RegionalMedien Austria, RMS Austria, RTL AdAlliance, krone.at und ShowHeroes.

Diese Auswertung gibt einen Hinweis darauf, welche Unternehmen im Markt besonders sichtbar sind und im Alltag von Mediaagenturen sowie Digital-Marketing-Verantwortlichen eine relevante Rolle spielen.

Wem die größte Zukunft zugetraut wird

Bei der Frage nach der erwarteten künftigen Marktbedeutung sehen die Befragten erneut ORF-Enterprise an erster Stelle. 60,91 Prozent trauen dem Unternehmen besonders große Relevanz für die Zukunft zu. YOC liegt mit 50,45 Prozent auf Platz zwei, Azerion Austria folgt mit 42,27 Prozent auf Rang drei.

Damit zeigt sich ein differenziertes Bild: Während YOC aktuell das beste Image erreicht, wird ORF-Enterprise sowohl bei der Bekanntheit als auch bei der zukünftigen Marktbedeutung besonders stark eingeschätzt.

220 Interviews als Basis der Erhebung

Die Ergebnisse stammen aus der Studie „Image der Online-Medien und -Vermarkter“, die MOMENTUM Wien bereits zum achten Mal durchgeführt hat. Befragt wurden Mitarbeiter in Mediaagenturen sowie Digital-Marketing-Verantwortliche auf Auftraggeberseite – also jene Gruppen, die regelmäßig mit Online-Vermarktungsunternehmen zusammenarbeiten.

Insgesamt basiert die Untersuchung auf 220 Online-Interviews. Die Feldarbeit fand zwischen Dezember 2025 und Februar 2026 statt. Erhoben wurde sowohl das Image von Vermarktungstöchtern und Online-Vermarktungsabteilungen von Publishern als auch jenes von Portfoliovermarktern.

MOMENTUM-Co-Founder Maximilian Mondel beschreibt die Zielsetzung der Studie so: „Zielsetzung der Studie ,Image der Online-Medien und -Vermarkter‘ ist es, dem Image der am heimischen Markt tätigen Online-Vermarkter bei den österreichischen Mediaagenturen sowie bei Auftraggebern Jahr für Jahr auf den Zahn zu fühlen.“

Ein Stimmungsbild eines stark umkämpften Markts

Die Studie liefert damit nicht nur ein Ranking, sondern auch ein Stimmungsbild des österreichischen Digitalvermarktungsmarkts. Sie zeigt, welche Unternehmen aktuell durch Service, Qualität und Relevanz überzeugen, welche Anbieter im Markt besonders präsent sind und wem aus Sicht der Branche die größten Chancen für die kommenden Jahre eingeräumt werden.

Über MOMENTUM Wien:

MOMENTUM Wien (www.momentum.wien) ist die von Maximilian Mondel und Bernd Platzer 2017 gegründete Strategieberatung für Kommunikation. Das Portfolio von MOMENTUM Wien umfasst Public Relations, Corporate Communications, Marktkommunikation, Werbemarktstudien (MOMENTUM-Eigenstudien, aber auch Studien in Kooperation mit und im Auftrag von iab austria, OVK, DMVÖ, MCÖ, WKW und HUDI), Werbe- und Technologievermarktung (Zulu5) sowie die Veranstaltung von Fachkonferenzen (JETZT Konferenzen, MARKETING X) und Business Events (Marketing Leader of the year Awards, Digital Superhero of the year Awards, Finance Marketer of the year Awards, Tag der Marktkommunikation, Staatspreis Marketing + Marketingtag).