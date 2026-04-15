Warum gute Kommunikation im Ernstfall entscheidend ist

Wenn eine Krise eintritt, entscheidet nicht nur das Ereignis selbst über den weiteren Verlauf – sondern vor allem, wie Unternehmen darauf reagieren. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen kann professionelle Krisenkommunikation den Unterschied zwischen nachhaltigem Vertrauensverlust und gestärkter Reputation ausmachen. Doch was bedeutet das konkret? Welche Fehler gilt es unbedingt zu vermeiden – und wie sollte man reagieren, wenn die erste kritische Medienanfrage bereits auf dem Tisch liegt?

In einem spannenden Gespräch geht Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, gemeinsam mit Christoph Breitenfelder, Geschäftsleiter der Fullstop Public Relations, genau diesen Fragen auf den Grund. Anhand praxisnaher Beispiele und klarer Handlungsempfehlungen wird deutlich, warum Schweigen oft keine Lösung ist und wie Unternehmen auch in schwierigen Situationen souverän kommunizieren können.

👉 In diesem Interview erfahren Sie, wie Sie im Ernstfall die richtigen Worte finden – bevor andere die Geschichte für Sie erzählen.

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