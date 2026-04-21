MARKETING X 2026 setzt auf Praxis, Haltung und Branchenblicke

MARKETING X 2026 bringt Marken, Praxis und Debatten nach Wien

Die Marketingkonferenz MARKETING X findet am 13. und 14. Oktober 2026 im DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn in Wien statt. Erwartet werden rund 400 Fachleute aus Österreich und dem DACH-Raum, die sich zu aktuellen Entwicklungen in Marketing, Markenführung und Kommunikation austauschen.

Marketing steht derzeit unter starkem Veränderungsdruck. Künstliche Intelligenz, Personalisierung, wachsender Wettbewerb und veränderte Erwartungen der Konsumenten erhöhen die Anforderungen an Unternehmen. Zugleich gewinnen glaubwürdige Kommunikation, klare Werte und verantwortungsbewusstes Handeln für Marken weiter an Bedeutung.

Zwei Tage mit 30 Sessions

Die dritte Ausgabe der Konferenz soll Orientierung in einem dynamischen Marktumfeld bieten und zugleich konkrete Einblicke in die Praxis liefern. Geplant sind an zwei Tagen 30 Programmpunkte auf der Main Stage und im Speakers Corner, darunter Keynotes, Best Cases, Live-Interviews und Diskussionsrunden.

Die Initiatoren Maximilian Mondel und Bernd Platzer sagen: „Die MARKETING X gibt Marketern die Chance, für zwei Tage aus dem operativen Alltag auszusteigen, neue Perspektiven zu gewinnen und frische Impulse mitzunehmen.“ Ziel sei ein Format, das Wissen vermittelt, Vernetzung ermöglicht und neue Blickwinkel auf die Entwicklung des Marketings eröffnet.

Markenvertreter aus unterschiedlichen Branchen

Zum Auftakt ist ein Live-Interview mit Ingrid Gogl, Head of Brand & Communication bei Austrian Airlines, angekündigt. Die Opening Keynote des ersten Konferenztags hält Jenny Gruner, Strategieberaterin für Commercial Growth Architecture im B2B-Mittelstand und zuletzt Director Global Marketing & Digital Business Transformation bei Hapag-Lloyd. Sie spricht über die Rolle des Marketings als Wachstumstreiber im B2B-Bereich.

Weitere Programmpunkte am ersten Tag kommen von Theresa Kriechhammer, Head of Marketing bei der WESTbahn, sowie Lisa Krapinger-Rüther, Senior Vice President beim Süßwarenhersteller NEOH. Im Mittelpunkt stehen dabei Markenidentität, Haltung und Skalierung.

Am zweiten Tag eröffnet ein Live-Interview mit Hania Bomba, Geschäftsführerin von Huber Shop, das Programm. Die Opening Keynote hält Alma Lipa, Chief Digital and Marketing Officer L’Oréal DACH. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch einen Beitrag von Christof Miska von der WU Executive Academy zu Leadership sowie durch einen Vortrag von Maximilian Mondel über kreative Learnings aus den Cannes Lions 2026.

Frühtarif bis Mitte Mai

Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus Unternehmen, Agenturen, Medien, Marktforschung und verwandten Branchen. Laut Veranstaltern soll die Konferenz direkt anwendbares Know-how vermitteln und den Austausch über die künftige Entwicklung des Marketings fördern.

Tickets für die MARKETING X sind bereits erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei 390 Euro netto für einen Konferenztag und 590 Euro netto für beide Tage. Bis 15. Mai 2026 gilt ein Frühbuchertarif mit 30 Prozent Rabatt.

Über MOMENTUM Wien:

MOMENTUM Wien (www.momentum.wien) ist die von Maximilian Mondel und Bernd Platzer 2017 gegründete Strategieberatung für Kommunikation. Das Portfolio von MOMENTUM Wien umfasst Public Relations, Corporate Communications, Marktkommunikation, Werbemarktstudien (MOMENTUM-Eigenstudien, aber auch Studien in Kooperation mit und im Auftrag von iab austria, OVK, DMVÖ, MCÖ, WKW und HUDI), Werbe- und Technologievermarktung (Zulu5) sowie die Veranstaltung von Fachkonferenzen (JETZT Konferenzen, MARKETING X) und Business Events (Marketing Leader of the year Awards, Digital Superhero of the year Awards, Tag der Marktkommunikation, Staatspreis Marketing + Marketingtag).