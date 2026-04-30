Die Spielregeln der digitalen Sichtbarkeit verändern sich gerade grundlegend: Während Google weiterhin Websites rankt, liefern AI Overviews und Large Language Models immer häufiger direkte Antworten – oft ohne den Umweg über einen Klick.

Für Unternehmen bedeutet das einen Paradigmenwechsel: Klassische Rankings verlieren an Alleinstellungswert. Stattdessen rückt die Frage in den Fokus, ob die eigene Marke überhaupt noch in den Antworten der Systeme vorkommt, ob Inhalte als vertrauenswürdige Quellen dienen und ob externe Signale die eigene Relevanz untermauern.

Was heißt das konkret für Strategien, Inhalte und Budgets im Marketing? Darüber sprechen Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, und Rüdiger Dalchow, Head of Organic bei Improove. Ihr Gespräch liefert Einblicke, Einordnung und klare Handlungsempfehlungen für eine neue Ära der Sichtbarkeit.

Erfahren Sie, worauf es künftig wirklich ankommt.

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