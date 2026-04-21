Wenn es im Inneren bricht: Die unterschätzte Gefahr für Unternehmen

Externe Krisen sind laut, sichtbar und dominieren Schlagzeilen. Doch die eigentlichen Gefahren für Unternehmen entstehen oft leise – im Inneren. Im aktuellen MMflash-Interview spricht Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, mit Matthius Hanna über genau diese unterschätzte Dimension unternehmerischer Stabilität: interne Erschütterungen und ihre weitreichenden Folgen.

Schon zu Beginn des Gesprächs wird deutlich, wie sehr sich der Fokus vieler Unternehmer verschoben hat. Während geopolitische Unsicherheiten, Inflation oder Marktveränderungen als Bedrohung wahrgenommen werden, sind es laut Hanna oft die internen Dynamiken, die Unternehmen tatsächlich ins Wanken bringen.

Diese bleiben jedoch häufig unerkannt – und genau darin liegt ihre Brisanz.

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