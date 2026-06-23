DMVÖ erweitert Vorstand um Vivienne Hödl

Vivienne Hödl wurde bei der Generalversammlung des DMVÖ in den Vorstand gewählt. Sie soll künftig gemeinsam mit einem Expertenteam die Expert Group Social Influence weiterentwickeln.

Der Dialog Marketing Verband Österreich hat seinen Vorstand erweitert. Bei der Generalversammlung des DMVÖ am 19. Juni 2026 wurde Vivienne Hödl in den Vorstand gewählt. Sie wird künftig gemeinsam mit einem Team aus erfahrenen Expertinnen und Experten die Expert Group Social Influence vorantreiben.

Mit der Wahl stärkt der Verband einen Bereich, der sich von einem Trendthema zu einer festen Disziplin der Unternehmenskommunikation entwickelt hat. Social Media, Creator Marketing und Influencer Marketing gewinnen für Unternehmen, Agenturen und Kommunikationsverantwortliche weiter an Bedeutung.

Expertise aus Agentur und Markenberatung

Vivienne Hödl ist Business Director und Influencer Lead bei der Kommunikationsagentur Golin Ketchum in Wien. Nach ihrem Bachelorstudium an der FH St. Pölten begann sie 2018 bei Ketchum Österreich. Parallel zu ihrem Masterstudium in Produktmarketing und Innovationsmanagement an der FH Wiener Neustadt, Campus Wieselburg, entwickelte sie sich innerhalb der Agentur von der Praktikantin bis in den Leadership Circle.

Hödl berät namhafte Marken unter anderem aus den Bereichen Hospitality, FMCG, Food und Finance. Neben ihrer Expertise in Brand PR baute sie bei Golin Ketchum das Team für Influencer- und Social-Media-Kampagnen auf. Auch im DMVÖ wirkte sie bereits am Aufbau der Expert Group Social Influence mit.

Social Influence braucht Austausch auf Augenhöhe

Erfolgreiches Influencer Marketing entsteht aus Sicht des DMVÖ im Zusammenspiel von drei Gruppen: Creatorinnen und Creatorn, die Reichweite und Glaubwürdigkeit mitbringen, Auftraggebern auf Unternehmensseite, die mit klaren Zielen und Markenwerten in Kooperationen gehen, sowie Agenturen, die beide Seiten strategisch zusammenführen.

Damit diese Zusammenarbeit gelingt, braucht es offenen Austausch auf Augenhöhe. In der Praxis treffen jedoch häufig unterschiedliche Erwartungen an Tempo, Transparenz und Vergütung aufeinander. Dazu kommen rechtliche Grauzonen, etwa bei der korrekten Kennzeichnung von Kooperationen.

Die DMVÖ Expert Group Social Influence versteht sich deshalb als neutrale Plattform, die Creator, Unternehmen und Agenturen zusammenbringt, Wissen teilt und zu mehr Rechtssicherheit beitragen soll.

„Erfolgreiches Influencer Marketing braucht mehr als nur ein klares Briefing, es braucht Verständnis und Transparenz bei allen Beteiligten. Genau diesen Raum wollen wir mit der Expert Group Social Influence schaffen, für Aufklärung sorgen, Erwartungen klären, relevante Fragen gemeinsam angehen und das Thema als ernstzunehmende Disziplin weiter sichtbar machen“, sagt Vivienne Hödl.

Strategische Bedeutung für die Branche

Mit der Wahl von Vivienne Hödl unterstreicht der DMVÖ die strategische Bedeutung von Social Media und Influencern für die kommenden Jahre. Der Bereich ergänzt die bestehenden Schwerpunkte des Verbandes und knüpft an Formate an, die das Thema bereits in den Dialog mit der Branche gebracht haben.

„Mit Vivienne Hödl gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die das Thema Social Influence im DMVÖ strategisch verankert. Die Erweiterung des Vorstandes mit Vivienne ist ein klares Signal, wie wichtig dieses Feld für die Zukunft der Branche ist“, sagt Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.

DMVÖ bündelt Know-how zu datengetriebener Kommunikation

Der Dialog Marketing Verband Österreich fördert datengetriebene Kommunikation in digitaler und analoger Form. Er versteht sich als Vordenker und Wegbereiter technologischer Entwicklungen, die Kommunikation für Konsumenten individueller und nützlicher machen und Unternehmen eine persönlichere und effizientere Ansprache ermöglichen.

Die fünf Expert Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Mit der Community Marketing Natives bietet der Verband seit 16 Jahren dem Branchennachwuchs eine eigene Plattform. Die Einhaltung und Mitgestaltung von Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien zählt ebenfalls zu den Schwerpunkten des Verbandes.