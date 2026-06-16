E-Mail-Marktstudie: KI im Postfach gewinnt in Österreich

Die E-Mail bleibt für Österreichs Internetnutzer ein zentraler Kommunikationskanal. Die E-Mail-Marktstudie Österreich 2026 zeigt, dass vor allem junge Onliner KI-Funktionen im Postfach positiv bewerten und Newsletter weiterhin eine wichtige Rolle im Kaufprozess spielen.

KI-Funktionen im Postfach stoßen auf breite Zustimmung

83 Prozent der Internetnutzer in Österreich zwischen 16 und 29 Jahren bewerten Künstliche Intelligenz im E-Mail-Postfach positiv. Das zeigt die E-Mail-Marktstudie Österreich 2026 des Forschungsinstituts Reppublika. Im Auftrag von United Internet Media wurden dafür 1.011 Onliner in Österreich ab 16 Jahren befragt.

Insgesamt bewerten 71 Prozent der Befragten KI-Funktionen im Postfach positiv. Besonders gefragt sind KI-gestützte Spam- und Phishing-Erkennung mit 45 Prozent sowie Übersetzungshilfen mit 28 Prozent. Weitere gewünschte Funktionen sind intelligente Antwortvorschläge mit 24 Prozent und die automatische Sortierung von E-Mails mit 22 Prozent.

„Die E-Mail profitiert von der KI-Evolution. Als smarter Assistent unterstützt GMX die User im digitalen Alltag – vom Spam- und Phishing-Schutz über Schreib- und Übersetzungshilfen bis hin zur intelligenten Kategorisierung. KI intensiviert die bereits hohe E-Mail-Nutzung“, sagt Rasmus Giese, CEO von United Internet Media.

E-Mail-Nutzung bleibt auf hohem Niveau

Die Nutzung des E-Mail-Postfachs entwickelt sich auf hohem Niveau weiter. 89 Prozent der Befragten lesen und schreiben täglich E-Mails. Bei 66 Prozent bleibt das Leseverhalten gleich hoch, knapp ein Drittel hat im vergangenen Jahr mehr E-Mails gelesen als im Jahr davor.

Besonders deutlich zeigt sich die zunehmende Nutzung bei den 16- bis 29-Jährigen. In dieser Altersgruppe haben 45 Prozent ihre E-Mails häufiger abgerufen als im Vorjahr.

Auch die Bedeutung der E-Mail-Kommunikation wächst in allen Altersgruppen. Das betrifft vor allem den Austausch mit Behörden, der um 26 Prozent an Bedeutung gewonnen hat, sowie die Kommunikation mit Unternehmen entlang des Kaufprozesses mit einem Plus von 21 Prozent. Auch die private Kommunikation per E-Mail mit Freunden und Familie gewinnt an Relevanz und legt um 19 Prozent zu.

Bei den 16- bis 29-Jährigen ist diese Entwicklung besonders ausgeprägt. Die Bedeutung der E-Mail-Kommunikation mit Behörden steigt in dieser Altersgruppe um 35 Prozent, jene mit Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen um 33 Prozent. Auch die private Kommunikation per E-Mail wird mit einem Plus von 27 Prozent wichtiger.

GMX zählt zu den führenden E-Mail-Anbietern in Österreich

26 Prozent der Onliner in Österreich nutzen GMX.at als Haupt-E-Mail-Adresse. Damit liegt GMX auf Platz zwei der E-Mail-Anbieter, knapp hinter Google mit 29 Prozent. Auf Rang drei folgt Microsoft mit 14 Prozent. Dahinter liegen A1 mit sieben Prozent, Yahoo mit fünf Prozent, Magenta mit vier Prozent, eigene Server und Domänen mit drei Prozent sowie mail.com mit zwei Prozent. Weitere Anbieter kommen gemeinsam auf elf Prozent Marktanteil.

„Digitale Dienste aus Europa haben in der aktuell herausfordernden Situation der transatlantischen Beziehungen einen ganz besonderen Wert. Mit 26 Prozent Marktanteil, 2,5 Millionen Unique Usern im Monat, einer starken täglichen Nutzungsfrequenz und hochwertigen First-Party-Daten bietet GMX relevante Touchpoints entlang der gesamten Customer Journey. Und das in einem vertrauenswürdigen Umfeld mit Brand Safety“, sagt UIM-CEO Rasmus Giese.

Newsletter beeinflussen Kaufentscheidungen

Newsletter sind ein fester Bestandteil der E-Mail-Kommunikation. 92 Prozent der Befragten erhalten digitale Informationsangebote per E-Mail, ebenso viele lesen diese auch. Mehr als ein Drittel der Empfänger sind sogenannte Heavy User, die Newsletter mindestens täglich lesen.

Newsletter spielen damit eine wichtige Rolle in der Customer Journey und im E-Mail-Marketing. 41 Prozent der Befragten geben an, bereits eine Bestellung direkt aus einem Newsletter heraus getätigt zu haben. Exklusive Angebote und Rabatte wirken für knapp die Hälfte als entscheidende Kaufanreize. Zeitlich begrenzte Angebote lösen bei 18 Prozent Kaufimpulse aus, eine vereinfachte Bestellmöglichkeit bei 14 Prozent.

Studie basiert auf repräsentativem Online-Panel

Die Daten der E-Mail-Marktstudie Österreich 2026 basieren auf einer Untersuchung des Forschungsinstituts Reppublika. Dafür wurden in einem repräsentativen Online-Panel 1.011 Internetnutzer im Alter von 16 bis 79 Jahren in Österreich befragt.

United Internet Media ist der Mediavermarkter der United Internet AG. Zum Angebot gehören die konzerneigenen Portale WEB.DE, GMX und 1&1 sowie Partnerportale wie Gelbe Seiten, Das Örtliche und Das Telefonbuch. Mit durchschnittlich 2,5 Millionen Unique Usern laut ÖWA 2026-IV zählt das Dachangebot GMX AT zu den Top 10 der reichweitenstärksten Online-Angebote in Österreich.