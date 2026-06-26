Gewinnerstrategien aus dem Profisport und der Psychologie

Flow Performance zeigt, wie Leistung unter Druck gelingen kann. Das Buch von Prof. Dr. Stefan Etzel und Tennisprofi Tomás Behrend verbindet psychologische Erkenntnisse mit Erfahrungen aus dem Spitzensport und überträgt sie auf Beruf, Führung und Alltag. Im Mittelpunkt stehen Fokus, mentale Stärke, Selbstführung, Vertrauen und Flow – nicht als Zufall, sondern als trainierbare Fähigkeiten. Die Autoren zeigen, wie Menschen klarer entscheiden, Rückschläge besser verarbeiten und ihre Leistungsfähigkeit so entwickeln können, dass Erfolg und Zufriedenheit zusammenfinden.

Über die Autoren

Prof. Dr. Stefan Etzel und Tomás Behrend verbinden in Flow Performance zwei unterschiedliche, aber eng verwandte Blickwinkel auf Leistung: wissenschaftliche Psychologie und Erfahrung aus dem Spitzensport. Etzel bringt seine Expertise in psychologischer Diagnostik, Wirtschafts- und Sportpsychologie ein, Behrend seine Erfahrung als ehemaliger Tennisprofi und Davis-Cup-Spieler. Gemeinsam zeigen sie, wie mentale Stärke, Fokus und Selbstführung unter Druck entstehen und wie diese Prinzipien aus dem Sport auf Beruf, Führung und Alltag übertragen werden können.