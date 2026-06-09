Wiener Elektro Tage zählten mehr als 70.000 Besucher

Die Wiener Elektro Tage haben 2026 erneut mehr als 70.000 Besucher auf den Rathausplatz gebracht. In ihrer sechsten Auflage rückte die Veranstaltung Österreich-Premieren, E-Mobilität und den Branchendialog in den Mittelpunkt.

Mehr als 70.000 Besucher bei den Wiener Elektro Tagen

Die Wiener Elektro Tage haben von 29. bis 31. Mai 2026 auf dem Wiener Rathausplatz mehr als 70.000 Besucher gezählt. Österreichs grösstes E-Mobilitätsevent fand heuer zum sechsten Mal statt und rückte die Mobilität der Zukunft, Dekarbonisierung und den Dialog innerhalb der Branche in den Fokus.

Das Spektrum der präsentierten Fahrzeuge reichte von leistbaren Klein- und Kompaktautos über geräumige Familientransporter bis hin zu luxuriösen Langstreckenmodellen und sportlichen Fahrzeugen. Insgesamt waren mehr als 60 Fahrzeuge von 20 Herstellern ausgestellt. Zu den Schwerpunkten zählten zahlreiche Österreich-Premieren, die erstmals in einem Catwalk-Konzept vor der Hauptbühne präsentiert wurden, sowie ein Presse- und Branchen-Talk im Vestibül des Wiener Burgtheaters.

Thomas Beran, Leitung Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage, zieht eine positive Bilanz: „Das im Vorjahr neu aufgestellte Konzept, neben reinen Elektro-Autos auch auf Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge zu setzen, hat sich gemeinsam mit zusätzlichen Weiterentwicklungen vollends bewährt und über 70.000 Besucher und Besucherinnen erreicht. Es freut uns sehr, dass die Wiener Elektro Tage 2026 damit erneut ihre Position als Österreichs Leitevent für E-Mobilität untermauern und verdeutlichen konnten, dass die Mobilitätswende längst in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Massgeblich war aber vor allem auch der demonstrierte Schulterschluss; von den teilnehmenden Automarken ebenso wie der Wiener Stadtregierung und den Ausstellern aus den Bereichen Finanzierung, Ladeinfrastruktur oder Service.“

Österreich-Premieren als Publikumsmagnet

Im Rahmen der Eröffnung erhielten die Österreich-Premieren beim neuen Catwalk-Konzept jeweils eine eigene Präsentation vor der Hauptbühne. Gezeigt wurden unter anderem Audi Q4 e-tron, Cupra Raval, DS N°7 E-TENSE, Jeep Compass 4xe, Mazda CX-6e, Leapmotor B05, Mercedes VLE, Porsche Cayenne Electric, Renault Twingo e-Tech Electric, Škoda Epiq, VW ID. 3 NEO, VW ID. Polo GTI und Xpeng X9.

Die 20 teilnehmenden Automarken stehen aktuell für mehr als 60 Prozent des österreichischen Neuwagenmarktes. Vertreten waren Audi, BYD, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Leapmotor, Mazda, Mercedes Vans, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Xpeng. Darüber hinaus präsentierten sich Autoscout24, Moon Power, ÖAMTC, Porsche Bank und Wien Energie am Rathausplatz.

Branche sieht neues Momentum für E-Mobilität

Ein weiterer Programmpunkt war der Presse- und Branchen-Talk im Vestibül des Wiener Burgtheaters. Zuvor hatten Stephanie Ernst, Gremialobfrau des Landesgremiums Wien des Fahrzeughandels, Günther Kerle, Sprecher und Vorsitzender der österreichischen Automobilimporteure, sowie Thomas Beran die Veranstaltung eröffnet.

Rund 90 Medienvertreter und Aussteller verfolgten eine Standortbestimmung der E-Mobilität in Österreich durch Philipp Wieser von OLÉ – Leitstelle für E-Mobilität. Im Anschluss diskutierten unter anderem Marcella Kral vom ÖAMTC, Christian Pesau von der Industriellenvereinigung, Markus Wildegis, Geschäftsführer der Stellantis Group, und Wolfgang Wurm, Geschäftsführer Porsche Austria.

Der Tenor der Teilnehmer: E-Mobilität gewinnt in Österreich an Momentum. Genannt wurden ein steigender Privatkundenanteil und eine wachsende Modellvielfalt. E-Mobilität werde zunehmend als gegenwärtiger Bestandteil der Mobilitäts- und Energiewende gesehen – einsetzbar, leistbar, innovativ, alltagstauglich und effizient.

Porsche Media & Creative als Veranstalter

Veranstalter der Wiener Elektro Tage ist Porsche Media & Creative. Die Agentur ist eine 100-Prozent-Tochter der Porsche Holding Salzburg und an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Seit 2020 ist Porsche Media & Creative als Full-Service-Agentur neu ausgerichtet und betreut neben Konzernmarken der Importeursgesellschaften auch externe Kunden.

Zum Portfolio zählen unter anderem Media- und Marketing-Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinenmarketing, Programmatic Advertising, kreative Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate-Identity-Überwachung sowie Eventmarketing. Die Agentur betreibt auch das Audi House of Progress in Wien und ist seit vier Jahren Veranstalter der Wiener Elektro Tage.