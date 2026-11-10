Warum Print seine Zukunft neu gestalten muss

Mehr als 100 Vertreter der Druck- und Medienbranche diskutierten beim Druck Medien Tag 2026 in Salzburg über Innovation, Nachhaltigkeit und die Zukunft gedruckter Medien. Im Mittelpunkt standen die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit von Print und dessen Rolle in einer zunehmend digitalen Kommunikationswelt.

Die Druck- und Medienbranche steht vor der Herausforderung, ihre traditionellen Stärken mit neuen Technologien und veränderten Marktanforderungen zu verbinden. Beim Druck Medien Tag 2026 in Salzburg zeigte sich, dass Innovation dabei ebenso entscheidend ist wie ein klares Verständnis für die Bedürfnisse von Mediennutzern und Werbekunden.

„Wir Druck- und Medienbetriebe sind zwar in einer traditionellen Branche verankert, aber wir waren immer Innovationstreiber und Digitalisierungsmeister. Genau diese Eigenschaften brauchen wir aktuell umso mehr“, erklärte Wolfgang Primisser, der im Rahmen der Veranstaltung zum neuen Präsidenten des Verband Druck Medien gewählt wurde.

Print braucht mehr Selbstbewusstsein

Der Publizist und Print-Experte Boris Andreas Weber plädierte dafür, die Innovationskraft der Branche stärker in den Vordergrund zu rücken. „Die Stimmung in der Branche ist schlechter als die tatsächliche Lage“, betonte Weber. Print sei keineswegs verschwunden, müsse seine Stärken jedoch immer wieder neu definieren und weiterentwickeln.

Wie Tradition und Innovation miteinander verbunden werden können, beleuchtete Reinhard Prügl, Universitätsprofessor an der WU Wien. Gerade in familiengeführten Unternehmen sei eine gelebte Innovationskultur entscheidend, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Einen weiteren Blick auf die Zukunft der Mediennutzung lieferte Medienforscherin Katharina Hahn. Auf Grundlage der Studie „Knapp daneben ist auch vorbei“ des Kontext Club der Mediengruppe Wiener Zeitung zeigte sie, dass sich junge Menschen von klassischen Medienformaten häufig nicht ausreichend angesprochen fühlen. Für Medienunternehmen stellt sich damit die Frage, wie Inhalte und Angebote stärker an den Erwartungen jüngerer Zielgruppen ausgerichtet werden können.

Welche Rolle spielt Print im Werbemix?

Besonders relevant für die Werbewirtschaft war die abschließende Diskussion über die Zukunft gedruckter Kommunikation.

Sandra Gerold, Country Business Managerin bei IKEA, erläuterte, weshalb der Möbelhändler seinen bekannten gedruckten Katalog eingestellt hat und in welchen Bereichen Print weiterhin eingesetzt wird.

Nicole Schlögl-Slavik, Vice President Marketing und Produktmanagement der Österreichischen Post AG, beleuchtete die Wahrnehmung gedruckter und digitaler Werbung aus Konsumentensicht. Gleichzeitig verwies sie auf die Distribution als wesentlichen Kostentreiber gedruckter Werbemittel.

Mit der nachhaltigen Papierproduktion beschäftigte sich Jos Dijkman, Leiter Marketing und Vertrieb bei Lenzingpapier. Ergänzend wurden die rechtlichen Anforderungen an Verpackungen und Umweltaussagen diskutiert.

Innovation statt Entweder-oder

Die unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen, dass die Zukunft von Print nicht allein von der Frage „gedruckt oder digital“ abhängt. Vielmehr geht es darum, welche Kommunikationsform für welche Zielgruppe und welchen Einsatzzweck den größten Nutzen bietet.

Für Medienunternehmen und Werbetreibende bleibt damit entscheidend, gedruckte und digitale Kommunikationsangebote nicht isoliert zu betrachten, sondern ihre jeweiligen Stärken gezielt einzusetzen.

Der Druck Medien Tag 2026 zeigte vor allem eines: Die Branche verfügt über Innovationspotenzial. Entscheidend wird sein, dieses auch unter veränderten wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen konsequent zu nutzen.