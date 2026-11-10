Weihnachtsgeschäft 2026: Preis und Qualität schlagen Nachhaltigkeit

Beim Kauf von Weihnachtsgeschenken zählen vor allem persönliche Vorlieben, Qualität und Preis. Nachhaltigkeit spielt eine deutlich geringere Rolle. Gleichzeitig wächst die Offenheit gegenüber professionell aufbereiteten Produkten. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von TQS Research & Consulting im Auftrag des Online-Marktplatzes refurbed.

Für den österreichischen Handel liefert die Studie interessante Einblicke in das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Befragt wurden im September 2026 insgesamt 1.170 Personen ab 16 Jahren aus sieben österreichischen Bundesländern.

Bei der allgemeinen Geschenkauswahl steht die persönliche Passung mit 77 Prozent klar an erster Stelle. Für 66 Prozent zählt die Qualität, 49 Prozent nennen den Preis als besonders wichtiges Kriterium. Langlebigkeit erreicht 28 Prozent, während Nachhaltigkeit mit 14 Prozent und die Marke mit elf Prozent deutlich seltener genannt werden.

Die Ergebnisse zeigen: Auch wenn nachhaltiger Konsum zunehmend thematisiert wird, entscheiden beim Schenken vor allem der persönliche Nutzen und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weihnachtsbudget bleibt überschaubar

57 Prozent der Befragten geben üblicherweise zwischen 100 und 500 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. In Wien liegt dieser Anteil bei rund 55 Prozent. Größere Budgets sind deutlich seltener: Österreichweit geben elf Prozent mindestens 750 Euro aus.

Für den Handel unterstreicht das die Bedeutung attraktiver Angebote, transparenter Preise und einer nachvollziehbaren Produktqualität.

„Wir sehen auch in unseren Verkaufszahlen, dass das Preisargument für immer mehr Menschen zum entscheidenden Kauffaktor wird“, erklärt Kilian Kaminski, Mitgründer von refurbed.

Generalüberholte Produkte als Geschenkoption

Auch professionell aufbereitete Gebrauchtprodukte, sogenannte Refurbished-Produkte, werden als Weihnachtsgeschenk in Betracht gezogen. Österreichweit halten 39 Prozent der Befragten einen solchen Kauf für sehr oder eher wahrscheinlich.

Dabei stehen wirtschaftliche Argumente im Vordergrund: 53 Prozent nennen das gute Preis-Leistungs-Verhältnis als Vorteil, 49 Prozent den günstigeren Preis. Die professionelle Prüfung und Aufbereitung überzeugt 43 Prozent, während Nachhaltigkeit für 38 Prozent ein Argument darstellt.

Allerdings bestehen weiterhin Vorbehalte. Knapp die Hälfte befürchtet Gebrauchsspuren oder optische Mängel. 45 Prozent sind hinsichtlich der Lebensdauer unsicher, 41 Prozent zweifeln an der Qualität.

Für Anbieter ergibt sich daraus eine klare Aufgabe: Neben dem Preis müssen insbesondere Produktzustand, Qualität, Garantie und Gewährleistung verständlich kommuniziert werden.

Positive Erfahrungen fördern Wiederkäufe

Wer bereits generalüberholte Produkte gekauft hat, bewertet diese überwiegend positiv. Von den 629 Befragten mit entsprechender Kauferfahrung zeigen sich 90 Prozent sehr oder eher zufrieden.

Auch die Bereitschaft, solche Produkte erneut zu verschenken, ist hoch: 93 Prozent jener Personen, die bereits ein Refurbished-Produkt verschenkt haben, würden dies sehr oder eher wahrscheinlich wieder tun.

Interessant sind zudem die Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Unter den 30- bis 39-Jährigen ist die Bereitschaft, generalüberholte Produkte zu Weihnachten zu verschenken, mit 46 Prozent am höchsten. Bei den 50- bis 59-Jährigen liegt sie bei 32 Prozent.

Was bedeutet das für Handel und Marken?

Die Studienergebnisse verdeutlichen, dass Konsumenten beim Schenken nicht zwangsläufig auf neue oder besonders bekannte Marken setzen. Vielmehr zählen ein passendes Produkt, verlässliche Qualität und ein überzeugender Preis.

Für den Handel können professionell aufbereitete Produkte damit eine zusätzliche Angebotskategorie darstellen. Voraussetzung ist allerdings, bestehende Qualitätsbedenken durch nachvollziehbare Informationen und vertrauensbildende Maßnahmen abzubauen.

Gerade im Weihnachtsgeschäft könnte die Verbindung aus attraktivem Preis, geprüfter Qualität und längerer Produktnutzung für zusätzliche Kaufimpulse sorgen.

Zur Studie: Onlinebefragung von TQS Research & Consulting im Auftrag von refurbed, 9. bis 22. September 2026, 1.170 Personen ab 16 Jahren aus sieben österreichischen Bundesländern.