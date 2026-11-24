Mit einer 110 Quadratmeter großen digitalen Werbefläche eröffnet der neue Media-Tower am Grazer Jakominiplatz zusätzliche Möglichkeiten für Außenwerbung. A1 nutzt das 360-Grad-Display von INFOSCREEN und Ankünder als erster Werbekunde für eine Weihnachtskampagne.

Der Jakominiplatz zählt zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in Graz. Sämtliche Straßenbahnlinien, zehn Buslinien sowie zahlreiche Regional- und Nachtbuslinien treffen hier zusammen. Mit dem neuen Media-Tower steht Werbetreibenden nun eine digitale Fläche zur Verfügung, die aus unterschiedlichen Blickrichtungen sichtbar ist.

Das unter dem Namen „Graz station 360°“ vermarktete Rundum-Display misst 38,4 Meter im Umfang und ist 2,88 Meter hoch. Daraus ergibt sich eine Gesamtfläche von rund 110 Quadratmetern. Laut INFOSCREEN erreicht der Standort rund 648.000 Werbekontakte pro Woche.

Sechs Bildschirme bilden eine Rundum-Fläche

Technisch besteht die Anlage aus sechs hochauflösenden, ringförmig angeordneten 16:9-Bildschirmen. Die Inhalte werden von INFOSCREEN, Ankünder und der Stadt Graz bereitgestellt.

Damit Informationen und Werbebotschaften aus unterschiedlichen Perspektiven sichtbar sind, rotieren die Programmelemente langsam um den Media-Tower. Eine vollständige Drehung dauert 90 Sekunden.

Für Werbekampagnen bietet das System zusätzlich eine besondere Buchungsmöglichkeit. „Alle fünf Minuten gibt es die Möglichkeit, das komplette Rundumdisplay für 30 Sekunden mit einer einzigen Werbebotschaft zu bespielen“, erklärt INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl.

A1 setzt auf Weihnachtskampagne

Als erster Werbekunde nutzt A1 die vollständige 360-Grad-Fläche für seine Weihnachtskampagne. Seit 13. November bewirbt das Telekommunikationsunternehmen unter dem Motto „Weihnachten kann jetzt mehr“ aktuelle Mobilfunkangebote.

Der eigens für den Media-Tower gestaltete Spot nutzt die gesamte digitale Fläche und soll die Marke am stark frequentierten Verkehrsknotenpunkt sichtbar machen.

Stefanie Winkler-Schloffer, Director Marketing Communications bei A1, verweist auf die Bedeutung des Standorts für die Kampagne. Die Möglichkeit, erstmals die gesamte Rundum-Fläche zu bespielen, habe bei der Buchungsentscheidung eine wesentliche Rolle gespielt.

Neue Möglichkeiten für digitale Außenwerbung

Das Grazer Projekt zeigt, wie sich digitale Außenwerbung durch großflächige und flexibel bespielbare Bildschirmsysteme weiterentwickelt. Neben klassischen Werbeschaltungen ermöglichen solche Anlagen eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Gestaltung der Inhalte.

Für Werbetreibende ergeben sich dadurch zusätzliche Möglichkeiten, Kampagnen im öffentlichen Raum umzusetzen. Welche Wirkung die neue 360-Grad-Fläche tatsächlich erzielt, wird sich allerdings erst anhand entsprechender Kampagnenergebnisse beurteilen lassen.