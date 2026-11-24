Zum 30. Jubiläum des World Television Day am 21. November 2026 rückte die internationale Fernsehbranche die Bedeutung von Qualitätsjournalismus in den Mittelpunkt. Angesichts zunehmender Desinformation, KI-generierter Inhalte und Deepfakes gewinnt die Frage nach vertrauenswürdigen Informationsquellen an Bedeutung.

Unter dem Motto „Wem vertrauen Sie?“ machten die European Broadcasting Union (EBU), die Global TV Group, egta und die Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT) auf die gesellschaftliche Rolle des Fernsehens aufmerksam. Die gemeinsame Kampagne erinnert daran, dass professioneller Journalismus wesentlich dazu beiträgt, Informationen einzuordnen, Zusammenhänge verständlich zu machen und unterschiedliche Perspektiven sichtbar werden zu lassen.

Der World Television Day wurde 1996 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Bedeutung des Fernsehens für die öffentliche Meinungsbildung und den gesellschaftlichen Austausch anzuerkennen.

Orientierung in der Informationsflut

Die Verbreitung von Falschinformationen, manipulierten Bildern und KI-generierten Videos stellt Medien und Publikum vor neue Herausforderungen. Je schwieriger es wird, glaubwürdige Informationen von gezielter Desinformation zu unterscheiden, desto wichtiger werden nachvollziehbare Quellen und journalistische Standards.

„Professioneller, verantwortungsvoller Journalismus und vertrauenswürdige Informationen sind eine Säule unserer demokratischen Gesellschaft“, betont Heinz Mosser, Sprecher von Screenforce Österreich und Vertreter von ORF-Enterprise.

Die diesjährige Kampagne greift diese Entwicklung mit einem 30-sekündigen Film auf, der auf einem Konzept von RTL AdAlliance basiert. Er thematisiert die Informationsflut und fordert das Publikum dazu auf, Nachrichtenquellen kritisch zu hinterfragen und auf überprüfte Informationen zu achten.

Verantwortung für Medien und Werbewirtschaft

Neben dem Publikum richtet sich die Kampagne ausdrücklich an Unternehmen und Werbetreibende. Denn professioneller Journalismus benötigt wirtschaftliche Grundlagen, um unabhängig recherchierte und redaktionell verantwortete Inhalte anbieten zu können.

Katty Roberfroid, Generalsekretärin des europäischen Branchenverbands egta, verweist darauf, dass Werbung zur Finanzierung professionell produzierter Medieninhalte beiträgt. Zugleich seien journalistische Qualität und redaktionelle Verantwortung wichtige Voraussetzungen für das Vertrauen des Publikums.

Auch Otavio Bocchino, Präsident der Global TV Group, unterstreicht die Verbindung zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wirtschaftlicher Bedeutung des Fernsehens. Gerade in einem zunehmend fragmentierten Medienmarkt komme es darauf an, Reichweite mit glaubwürdigen Inhalten zu verbinden.

Journalistische Qualität als entscheidender Faktor

Die zunehmende Verbreitung künstlich erzeugter Inhalte betrifft längst nicht mehr nur soziale Netzwerke. Auch etablierte Medien müssen sich mit neuen Formen der Manipulation auseinandersetzen und ihre redaktionellen Prüfprozesse laufend weiterentwickeln.

Für Fernsehsender und andere journalistische Medien gewinnt damit die Fähigkeit an Bedeutung, Informationen zu überprüfen, unterschiedliche Standpunkte abzubilden und Hintergründe verständlich aufzubereiten.

Der World Television Day 2026 macht deutlich, dass Vertrauen nicht allein durch Reichweite oder technische Verfügbarkeit entsteht. Entscheidend sind journalistische Sorgfalt, transparente Quellen und die Verantwortung für veröffentlichte Inhalte.

Gerade in einer Medienwelt, in der künstliche Intelligenz die Produktion und Verbreitung von Informationen zunehmend verändert, bleiben diese Grundsätze eine wesentliche Voraussetzung für Glaubwürdigkeit.