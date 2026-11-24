Seit 27. September 2026 gelten strengere Regeln für Umwelt- und Nachhaltigkeitsaussagen. Die neue EmpCo-Richtlinie der EU soll Greenwashing verhindern und Unternehmen zu mehr Transparenz verpflichten. Für Marketing und Kommunikation bedeutet das vor allem eines: Aussagen müssen konkret, nachvollziehbar und belegbar sein.

Begriffe wie „umweltfreundlich“, „klimaneutral“ oder „nachhaltig“ gehören seit Jahren zum festen Bestandteil der Unternehmenskommunikation. Doch nicht immer ist für Konsumenten erkennbar, welche konkreten Leistungen hinter solchen Versprechen stehen.

Ein bekanntes Beispiel liefert der deutsche Süßwarenhersteller Katjes. Das Unternehmen hatte damit geworben, seine Produkte klimaneutral herzustellen. Der deutsche Bundesgerichtshof bewertete die Werbung als irreführend, weil nicht ausreichend erklärt wurde, ob die behauptete Klimaneutralität durch die Vermeidung von Emissionen oder durch Kompensationsmaßnahmen erreicht wird.

Mit der EU-Richtlinie „Empowering Consumers for the Green Transition“ (EmpCo) wurden die Anforderungen an solche Aussagen weiter verschärft. Auch in Österreich gelten seit 27. September 2026 entsprechende Änderungen im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Allgemeine Umweltaussagen wie „umweltfreundlich“ sind nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Nachhaltigkeitssiegel müssen auf anerkannten Zertifizierungssystemen beruhen oder von staatlichen Stellen festgesetzt sein. Produktbezogene Klimaversprechen, die sich auf die Kompensation von Treibhausgasemissionen stützen, sind grundsätzlich verboten.

Wenn Unternehmen lieber schweigen

Die strengeren Vorgaben führen bei manchen Unternehmen zu Zurückhaltung. Statt über ihre Umweltleistungen zu berichten, verzichten sie zunehmend auf entsprechende Aussagen. Dieses Verhalten wird als „Greenhushing“ bezeichnet.

Dahinter steht häufig die Sorge, mit einer ungenauen Formulierung rechtliche Konsequenzen auszulösen. Doch wer seine tatsächlichen Fortschritte nicht kommuniziert, verzichtet auch auf die Möglichkeit, Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern nachvollziehbar zu vermitteln, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden.

Entscheidend ist daher nicht, möglichst wenig über Nachhaltigkeit zu sprechen, sondern die eigenen Leistungen präzise und überprüfbar darzustellen.

Konkrete Fakten statt allgemeiner Versprechen

Viele problematische Umweltaussagen entstehen bereits bei der Vorbereitung der Kommunikation. Häufig werden Marketingabteilungen erst eingebunden, wenn ein Produkt oder eine Maßnahme beworben werden soll. Fehlen konkrete Informationen, werden diese durch allgemeine Begriffe ersetzt.

Die neuen Anforderungen machen eine engere Zusammenarbeit zwischen Marketing, Produktion, Einkauf und Nachhaltigkeitsverantwortlichen notwendig.

„Ein fehlender Beleg lässt sich nicht wegformulieren“, bringt es Miriam Schwellnus, Geschäftsführerin von Mashup Communications, auf den Punkt.

Bevor eine Umweltaussage veröffentlicht wird, sollten Unternehmen drei Fragen beantworten können: Worauf genau bezieht sich die Aussage? Welche Vergleichsgrundlage wird verwendet? Und wie lässt sich die behauptete Umweltleistung nachweisen?

Statt eine Verpackung pauschal als „umweltfreundlich“ zu bezeichnen, kann beispielsweise der nachweisbare Anteil an Recyclingmaterial angegeben werden. Eine konkrete Zahl vermittelt mehr Information als ein allgemeines Werbeversprechen.

Was sich für Marketingabteilungen ändert

Für Unternehmen empfiehlt es sich, bestehende Umweltaussagen systematisch zu erfassen und zu überprüfen. Dabei sollten die jeweiligen Nachweise, Berechnungsgrundlagen und Verantwortlichkeiten dokumentiert werden.

Auch eine frühzeitige Abstimmung mit Rechts- und Nachhaltigkeitsverantwortlichen gewinnt an Bedeutung. Werden diese erst bei der Freigabe fertiger Kampagnen eingebunden, sind häufig umfangreiche Änderungen notwendig.

Besondere Aufmerksamkeit erfordern Aussagen über künftige Umweltleistungen. Wer beispielsweise mit einem Klimaziel für das Jahr 2035 wirbt, benötigt einen realistischen, öffentlich einsehbaren Umsetzungsplan mit messbaren Zielen und einer regelmäßigen unabhängigen Überprüfung.

Die neuen Regelungen betreffen vor allem die Kommunikation gegenüber Verbrauchern. Unternehmen im B2B-Bereich sollten ihre Aussagen dennoch überprüfen, da irreführende Werbung auch dort rechtliche Konsequenzen haben kann.

Glaubwürdigkeit entsteht durch Transparenz

Nicht jedes Unternehmen muss bereits alle Nachhaltigkeitsziele erreicht haben, um über seine Fortschritte zu berichten. Entscheidend ist, tatsächliche Maßnahmen nachvollziehbar darzustellen und zwischen bereits erreichten Ergebnissen und geplanten Verbesserungen zu unterscheiden.

Gerade darin liegt auch eine Chance für die Unternehmenskommunikation. Anstatt mit allgemeinen Versprechen zu werben, können Betriebe konkrete Entwicklungen, nachvollziehbare Verbesserungen und die Menschen hinter diesen Veränderungen in den Mittelpunkt stellen.

Die EmpCo-Richtlinie verändert damit nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeitswerbung. Sie erhöht auch die Anforderungen an die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen.

Für glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation gilt daher mehr denn je: Erst belegen, dann erzählen.

Quelle: Gastbeitrag von Miriam Schwellnus, Gründerin und Geschäftsführerin von Mashup Communications. Für den MedienManager redaktionell bearbeitet und um die österreichische Rechtslage ergänzt.