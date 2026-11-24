Österreichs Kreativbranche konnte bei den diesjährigen ADC*Europe Awards in Barcelona erneut überzeugen. Mit insgesamt 28 Auszeichnungen belegten heimische Agenturen und Kreative den zweiten Platz im europäischen Länderranking.

Bei der 35. Ausgabe der ADC*Europe Awards bewertete eine internationale Jury aus mehr als 60 Experten aus 25 Ländern die eingereichten Arbeiten. Insgesamt wurden 27 Gold-, 52 Silber- und 89 Bronzetrophäen vergeben.

Österreich sicherte sich mit einer Gold-, zehn Silber- und 17 Bronzeauszeichnungen den zweiten Platz hinter Deutschland, das auf 41 Trophäen kam. Spanien folgte mit 20 Auszeichnungen auf Rang drei. Zusätzlich erreichten österreichische Arbeiten 18 Shortlistplatzierungen.

Heimische Kampagnen mehrfach ausgezeichnet

Die meisten Auszeichnungen aus Österreich gingen an Wien Nord Serviceplan. Die Kampagne „NON DISCLOSURE AUSTRIA“ für die Österreich Werbung erhielt insgesamt zwölf Trophäen, darunter drei Silber- und neun Bronzeauszeichnungen.

Die einzige Goldtrophäe für Österreich holte Demner, Merlicek & Bergmann (DMB.) mit „MAK EVERYTHING YOUR ANNUAL PASS“ für das MAK – Museum für angewandte Kunst. Die Kampagne wurde zusätzlich mit vier Silber- und drei Bronzeauszeichnungen prämiert.

Auch weitere österreichische Arbeiten waren erfolgreich, darunter Projekte für Vöslauer, KFC, Diedamskopf Alpin Tourismus, das Volkstheater und den WienTourismus. Die ausgezeichneten Arbeiten decken unterschiedliche Bereiche ab – von klassischer Werbung und Design über digitale Kommunikation bis zum Einsatz künstlicher Intelligenz.

Kreativleistungen im europäischen Vergleich

Der internationale Grand Prix ging an die Kampagne „Sheep Happens“ von SAINT ELMO’S für PENNY.

Neben den regulären Wettbewerben wurden auch Nachwuchsarbeiten ausgezeichnet. Österreichische Studierende konnten bei den ADCE Student Awards ebenfalls mehrere Preise erzielen.

Der Art Directors Club of Europe vereint Kreativverbände aus zahlreichen europäischen Ländern und zeichnet jährlich Arbeiten aus Werbung, Design und Kommunikation aus. Die Ergebnisse bieten damit einen internationalen Vergleich kreativer Leistungen und zeigen, wie breit die österreichische Kreativwirtschaft aufgestellt ist.

Alle ausgezeichneten Arbeiten: https://adceurope.awardhub.org/winners/