ÖWA startet Social Media Monitor

Neue Vergleichsdaten für den Werbemarkt

Mit dem neuen Social Media Monitor erweitert die Österreichische Webanalyse (ÖWA) ihr Messangebot. Erstmals werden Follower-Zahlen österreichischer Social-Media-Angebote nach einheitlichen Kriterien erfasst und veröffentlicht. Damit erhält der Werbemarkt eine zusätzliche Grundlage zur Bewertung digitaler Medienangebote.

Am 10. November 2026 startet die ÖWA ihren neuen Social Media Monitor. Die erste Veröffentlichung umfasst die Monate September und Oktober 2026. Künftig sollen die Daten monatlich aktualisiert werden.

Zum Start werden die Follower-Zahlen einzelner Accounts auf Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, X und YouTube erhoben. In einem weiteren Schritt ist die Einbeziehung von Interaktionen wie Likes, Kommentaren und Shares vorgesehen.

„Der ÖWA-Vorstand ist stolz darauf, mit dieser neuen Erhebung zur Transparenz von neuen digitalen Mediennutzungsgewohnheiten beizutragen“, erklärt ÖWA-Präsidentin Xenia Daum.

Vergleichbarkeit innerhalb der Plattformen

Die Datenerhebung erfolgt automatisiert über eine einheitliche technische Schnittstelle. Verantwortlich für die Umsetzung und das Dashboard ist Reppublika Data Analytics & Technologies GmbH.

Eine wesentliche methodische Vorgabe: Rankings und Vergleiche sind ausschließlich innerhalb derselben Plattform zulässig. Follower-Zahlen unterschiedlicher Netzwerke dürfen nicht zusammengezählt werden. Werden mehrere Accounts eines Anbieters auf einer Plattform ausgewiesen, handelt es sich um Bruttosummen, bei denen Überschneidungen möglich sind.

Auch regionale Auswertungen nach Bundesländern sind vorgesehen, sofern entsprechende Accounts vorhanden sind.

Was bedeutet das für Werbetreibende?

Für Werbungtreibende bietet der Monitor einen zusätzlichen Anhaltspunkt, um die Social-Media-Präsenz österreichischer Medien und Unternehmen einzuschätzen. Die einheitliche Erhebung erleichtert Vergleiche und kann bei der Auswahl geeigneter Kommunikationspartner unterstützen.

Allerdings bilden Follower-Zahlen weder die tatsächliche Reichweite noch das Engagement oder die Werbewirkung ab. Für eine fundierte Mediaplanung müssen daher weiterhin zusätzliche Leistungskennzahlen berücksichtigt werden.

Teilnahme und Kosten

Der Social Media Monitor steht Medienmarken, Unternehmen und Institutionen offen, die sich überwiegend an österreichische Nutzer richten oder ihren Firmensitz in Österreich haben.

Das Grundpaket mit jeweils einem Account auf den sechs erfassten Plattformen kostet 2.350 Euro jährlich. Für neue ÖWA-Mitglieder fällt zusätzlich ein Jahresmitgliedsbeitrag von 650 Euro an.

Die Ergebnisse werden künftig jeweils am 5. des Monats um 11 Uhr im ÖWA Social Media Dashboard veröffentlicht.

Weitere Informationen: www.oewa.at