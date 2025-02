5. Wiener Elektro Tage

Österreichs größtes E-Mobility-Event findet von 25. bis 28. September 2025 wieder auf dem Wiener Rathausplatz statt.

Die Elektromobilität wird zusehends Alltag: Kund:innen können aus einem stetig wachsenden Modellportfolio an E-Fahrzeugen und aus einer Vielzahl an innovativen Ladelösungen wählen. Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz geben zu diesen Themen einen einzigartigen Überblick – gepaart mit Informationen zu einem nachhaltigen, bewussten Lifestyle und vielfältiger Unterhaltung für die ganze Familie.

Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Wir freuen uns, die fünften Wiener Elektro Tage ankündigen zu dürfen, die 2025 erneut auf dem Wiener Rathausplatz stattfinden werden. Diese Veranstaltung steht wie keine andere für den gemeinsamen Einsatz der Automobilbranche und der Stadt Wien, um die Mobilitätswende voranzutreiben. Wir laden alle herzlich ein, die Zukunft der Mobilität hautnah zu erleben.“

Mit Ende Dezember 2024 gab es in Österreich 200.603 rein elektrisch betriebene Pkw. Das sind 3,8 Prozent des gesamten Pkw-Bestands in Österreich. In Österreich gibt es zudem bereits mehr als 28.000 öffentliche Ladepunkte.

Geballte Elektroinformation am Wiener Rathausplatz

Die Wiener Elektro Tage informieren umfassend und markenübergreifend zum Thema E-Mobilität, einschließlich Ladeinfrastruktur, Finanzierung und Förderungen. Gleichzeitig thematisieren sie auch einen nachhaltigen Lifestyle. Mit einer abwechslungsreichen Kombination aus Neuheiten aus den Bereichen E-Mobilität und Energielösungen sowie Information und Beratung, Kulinarik und Unterhaltung sorgen die Wiener Elektro Tage bei freiem Eintritt für nachhaltige Wirkung beim Publikum. Mehr noch: Sie sind als wertvoller Beitrag für die Zero-Emission-Politik der Europäischen Union zu werten.

„Unser klares Ziel ist es, die Transformation hin zu einer nachhaltigen, emissionsfreien Mobilität zu beschleunigen. Als offene Plattform für alle Hersteller und Marken bietet die Veranstaltung eine einzigartige Gelegenheit, den Fortschritt der Elektromobilität einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Vielfalt der teilnehmenden Unternehmen ist ein starkes Zeichen der Branche und verdeutlicht, dass die Mobilitätswende nur gemeinsam gelingen kann“, führt Andreas Martin weiter aus.

Erweitertes Konzept bringt neue Vielfalt in die Wiener Elektro Tage

Die fünften Wiener Elektro Tage präsentieren sich 2025 mit einem weiterentwickelten Konzept, das die Veranstaltung auf ein neues Level hebt. Erstmals werden neben reinen Elektrofahrzeugen auch Plug-in-Hybride Teil der Ausstellung sein. Die Entscheidung, erstmals elektrifizierte Antriebe mit aufzunehmen, unterstreicht die Bedeutung von Plug-in-Hybriden als wichtige Brückentechnologie auf dem Weg zu einer emissionsfreien Mobilität.

Dank dieser Weiterentwicklung des Konzepts wird die Vielfalt der ausgestellten Fahrzeuge auf dem Wiener Rathausplatz spürbar größer – und damit wird das Thema Elektromobilität noch breiter dargestellt. Plug-in-Hybride verbinden die Vorteile eines elektrischen Antriebs mit der Flexibilität eines Verbrennungsmotors. Dadurch bieten sie eine praktikable Lösung für Menschen, die emissionsfrei unterwegs sein möchten, jedoch gelegentlich größere Reichweiten benötigen.

Die Besucherinnen und Besucher können sich bei den Wiener Elektro Tagen 2025 auf ein breites Spektrum an Innovationen freuen – von kompakten Stadtautos über leistungsstarke SUVs bis hin zu luxuriösen Modellen, die alle Wege in eine umweltfreundlichere Zukunft aufzeigen. Ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie, vielfältige Kulinarik und zahlreiche nachhaltige Schmankerl runden das Angebot vor Ort ab.

„Wir sind stolz darauf, dass die Wiener Elektro Tage eine Bühne für Innovation, Austausch und Inspiration darstellen. Sie sind nicht nur ein Ort, an dem technologische Entwicklungen präsentiert werden, sondern auch ein Forum, um die Chancen und Herausforderungen der Mobilitätswende zu diskutieren“, sagt Andreas Martin. Und er fügt an: „Unser besonderer Dank gilt der Stadt Wien, die uns als verlässlicher Partner unterstützt und mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation den idealen Rahmen für dieses Event schafft. Ohne die tatkräftige Unterstützung der Stadt wären die Wiener Elektro Tage in dieser Form nicht möglich.“

Presenting Partner

Presenting Partner der Wiener Elektro Tage 2025 ist bereits zum dritten Mal die Kronen Zeitung. Die Krone-Familie steht für Nachhaltigkeit und ist sich als Nummer 1 am österreichischen Tageszeitungsmarkt ihrer Verantwortung den Menschen und der Umwelt gegenüber bewusst. Für die Kronen Zeitung zählt E-Mobilität zu den zukunftsweisenden Themen im Jahr 2025.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2025

Donnerstag, 25. bis Samstag, 27. September 2025

11:00–21:00 Uhr



Sonntag, 28. September 2025

11:00–18:00 Uhr

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media-Agentur. Im Jahr 2020 wurde die Agentur als Full-Service-Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC®) . Das Unternehmen ist eine 100-Prozent-Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse-Agentur gegründet, werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs-Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Škoda, CUPRA, Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur zudem auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award, Austrian Event Award und viele mehr. 2024 wurde die Agentur als „Printwerber des Jahres“ zudem mit dem renommierten Werbepreis ADGAR ausgezeichnet.