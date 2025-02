Österreichs Insolvenzzahlen unter der Lupe

Das Austrian Credit Insurance Counsel analysiert die Insolvenzentwicklung Österreichs der vergangenen 24 Jahre und stellt die daraus resultierenden Ergebnisse in visualisierter Form dar. Die A.C.I.C. Insolvenzstatistik des dritten und vierten Quartals 2024 zeigt, dass wir nach einer langanhaltenden Periode niedriger Insolvenzen und einem starken Rückgang der Insolvenzzahlen während der Coronapandemie aktuell einen Aufholeffekt erleben.

Jahresbetrachtung

Die Jahresbetrachtung der A.C.I.C. Insolvenzstatistik bietet einen Rückblick bis in das Jahr 2000 auf die Entwicklung der Insolvenzen in Österreich. Die höchsten Insolvenzzahlen zu Beginn der Jahrhundertwende wurden in den Jahren 2005 und 2009 erfasst. In den Folgejahren nahm die Anzahl an Insolvenzen kontinuierlich ab und blieb ab 2014, absolut betrachtet, unter dem Wert aus dem Jahr 2000. Nach einer langanhaltenden Periode niedriger Insolvenzzahlen wurde mit dem Ende der Coronapandemie 2023 erstmals wieder der Insolvenzstand des Jahres 2000 erreicht. Darauf folgte das zweite Rezessionsjahr 2024, dessen Insolvenzzahlen einen deutlichen Anstieg auf das Niveau des Jahres 2009 verzeichnen, welches damals von der Finanzmarktkrise geprägt war.

Quartalsbetrachtung

Die Quartalsbetrachtung der A.C.I.C Insolvenzstatistik gibt einen Einblick in die Entwicklung der Insolvenzzahlen ab dem ersten Quartals 2019 bis in das vierte Quartal 2024. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 kam es zu einem deutlichen Rückgang an Insolvenzen, bedingt durch die staatlichen Corona-Förderungen. Ab dem zweiten Quartal 2022 oszillierten die Insolvenzwerte über mehrere Quartale hinweg um die Werte des Jahres 2019 – erst im zweiten Quartal 2023 wurden die Insolvenzzahlen aus dem Jahr 2019 nachhaltig überschritten. Mit dem Beginn des ersten Quartals 2024 stiegen die Insolvenzen beträchtlich an.

A.C.I.C. Fazit

Österreich wies über eine unglaublich lange Phase außergewöhnlich niedrige Insolvenzzahlen auf. Diese Zeit wurde begleitet von noch nie dagewesenen Besonderheiten: gering ausfallende Zinsen und Geld, das nichts gekostet hat. Die Auswirkungen der niedrigen Insolvenzzahlen zwischen 2013 und 2023 in Kombination mit dem massiven Insolvenzrückgang im Jahr 2020 und 2021 sind seit dem zweiten Quartal 2023 zu spüren – wir erleben aktuell einen Rebound-Effekt. Dieser wird von weiteren Problemstellungen begleitet, die in den vergangenen Jahren nicht wahrgenommen wurden, beispielsweise der zunehmenden Deindustrialisierung Österreichs. Aus dem statistischen Bild lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass wir die vergangenen guten Zeiten noch nicht mit schlechten Zeiten kompensiert haben – trotz einer verschlechterten wirtschaftlichen Lage geht es uns weiterhin gut. Es liegt nun an der Wirtschaftspolitik, Unternehmen zu unterstützen und Anreize sowie Regulatorien zu schaffen, die unsere Wirtschaft fördern und Österreich wieder zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort machen.

Die A.C.I.C. Insolvenzstatistik zeigt die Jahres- und Quartalsentwicklungen der Insolvenzen in Österreich, aus der Vergangenheit und Gegenwart, im Überblick. Hierfür wurden die Daten der WKO und des KSV 1870 zusammengetragen, analysiert und die daraus resultierenden Ergebnisse visualisiert. In den A.C.I.C. Insolvenzstatistik-Graphiken werden die Insolvenzentwicklungen aller aktiven Unternehmen sowie jener Unternehmen, die nicht zu den protokolierten Einzelunternehmen zählen, dargestellt. Drei wesentliche Werte wurden ermittelt: der Index der Unternehmensanzahlen, der Index der Insolvenzzahlen und die Insolvenzquote.

