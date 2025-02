Druck erleben

4. Aktionswoche der offenen Druckereien von 19. bis 23. Mai 2025. Schulklassen können sich ab sofort anmelden!

Seit 2020 öffnen rund um den Tag des Drucks am 20. Mai Österreichs Druckereien ihre Produktionshallen und laden Schulklassen aller Altersstufen ein, die bunte Welt des Drucks zu erkunden. Volksschulen, Mittelschulen, AHS und HTLs können sich ab sofort für die Aktionswoche der offenen Druckereien vom 19. – 23.05.2025 anmelden.



Wie wird eine Zeitung gedruckt? Was ist ein Rasterpunkt? Wie werden Gutscheine und Tickets fälschungssicher? Welche Materialien können überhaupt bedruckt werden? Und wie werden digitale Druckdaten zu Verpackungen, Etiketten, Verkehrsschildern und anderen Druckprodukten? Diese Fragen und vieles mehr können Schüler:innen in der Aktionswoche vom 19. bis 23. Mai 2025 erleben und begreifen.

Begleitend zu den Führungen in Druckereien in ganz Österreich, bietet der Verband Druck Medien auch kostenloses Unterrichtsmaterial für alle Schulstufen zum Download an:

• Volksschule: Wie kommt der Druck in mein Buch?

• Unterstufe: Technik Wirtschaft und Gesellschaft am Beispiel der Druckbranche

• Oberstufe: Wir machen eine Zeitung

• Technik- und Kulturgeschichte des Drucks

„Das Druckwesen ist nicht nur eines der ältesten Kulturtechniken, seine Entwicklung von den ersten Druckmaschinen bis zum Digitaldruck ist auch ein gutes Beispiel, wie technische Errungenschaften Gesellschaft und Medien prägen. Dieses Wechselspiel ist gerade im Zeitalter von Social Media und KI hochaktuell“, sagt Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien Österreich. In den rund 600 Druckereien in Österreich arbeiten heute fast 9.000 Beschäftigte in insgesamt mehr als zehn Berufen. Sie stellen Druckprodukte von Plakaten über Verkehrsschilder bis zur Fußbodenbeklebung, von Büchern bis zu Zeitungen, von Etiketten bis zu Verpackungen für Lebensmittel oder Medikamente her, binden und veredeln diese und versenden die Produkte an die Adressat:innen. Grund genug, einmal hinter die Kulissen der Produktion zu blicken!

Die Aktionswoche der offenen Druckereien findet dieses Jahr vom 19. bis 23. Mai statt. Teilnehmen können alle interessierten Schulen, die Terminbuchung und Anmeldung erfolgt online unter www.druckmedien.at/aktionswoche-2025/.

Diese Druck- und Medienbetriebe nehmen teil:

Burgenland

ÖKI Österreichische Kuvertindustrie, 7024 Hirm

Kärnten

Glandruckerei Marzi, 9300 St. Veit/Glan

Hermagoras-Mohorjeva, 9073 Viktring

Niederösterreich

Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau

Druckerei Janetschek, 3580 Heidenreichstein

Gugler Medien, 3390 Melk

Oberösterreich

Kontext Druckerei GmbH, 4020 Linz

Salzburg

Offset 5020 Druckerei und Verlag GmbH, 5071 Wals-Siezenheim

Latzer Grafik & Druck GmbH, 5760 Saalfelden

Steiermark

Winkler Kuvert GmbH, 8020 Graz

druckhaus scharmer GmbH, 8330 Feldbach

druckhaus scharmer GmbH, 8280 Fürstenfeld

Steiermärkische Landesdruckerei GmbH (Medienfabrik Graz), 8020 Graz

Tirol

Green Print Osttirol, 9951 Ainet

Bellutti GmbH, 6020 Innsbruck

Vorarlberg

Vorarlberger Verlagsanstalt, 6850 Dornbirn

Thurnher Druckerei, 6830 Rankweil

Wien

Franz Barta GmbH, 1150 Wien

Mediaprint Zeitungsdruckerei, 1230 Wien

D.O.G. LABEL, 1230 Wien