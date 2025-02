Die Wiener Online Marketing Agentur otago setzt neue Maßstäbe und präsentiert die Programmatic DOOH Austria Map, eine innovative Lösung für Programmatic Digital Out-of-Home Werbung. Mit ihrer jüngsten Neuentwicklung schafft otago erstmals einen anbieterübergreifenden Überblick über alle programmatisch verfügbaren Werbeflächen in Österreich – eine Premiere am heimischen Markt.

Mit der Programmatic DOOH Austria Map schließt otago eine zentrale Lücke auf dem österreichischen Werbemarkt: Kund:innen, Vermarkter:innen und Agenturen können erstmals die gesamte Programmatic DOOH-Landschaft übersichtlich und interaktiv erfassen. Die kostenfreie, digitale Landkarte bietet einen vollständigen Überblick über alle programmatisch verfügbaren Werbeflächen in Österreich. Mit Hilfe spezifischer Filter – etwa nach Adresse, Netzwerk, Vermarkter:in, Format oder Region – lassen sich relevante Standorte gezielt anzeigen. Dank der intuitiven Navigation wird die Map zu einer wertvollen Unterstützung für Programmatic DOOH-Planungen und -Visualisierungen.

Wichtiger Schritt für die Branche

Mit der Einführung der Programmatic DOOH Austria Map wird otago zum Vorreiter in der Programmatic Digital Out-of-Home Werbung in Österreich. Die Landkarte bietet eine einzigartige Übersicht über alle programmatisch buchbaren Werbeflächen von führenden Anbietern wie Gewista und Goldbach. Nutzer:innen können die Möglichkeiten von Programmatic DOOH unkompliziert erkunden, Inventare visualisieren und gezielt für Planungen nutzen. Damit trägt otago entscheidend dazu bei, Programmatic DOOH in Österreich weiter zu etablieren.

„Transparenz und Offenheit sind für uns unverzichtbare Werte, die die Grundlage für eine gute Kund:innenbeziehung darstellen. Mit der Programmatic DOOH Austria Map wollen wir hier ein Statement setzen und die Zugänglichkeit zu diesem spannenden programmatischen Kanal steigern“, betont Günther Dietz, Head of Business Development & Programmatic bei otago.

„Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, beim ambitionierten Projekt „DOOH-Map“ dabei zu sein. Mit unseren mehr als 800 digitalen Außenwerbeflächen, die allesamt programmatisch über jede beliebige DSP bespielt werden können, tragen wir maßgeblich zur am österreichischen DOOH-Markt verfügbaren Reichweite bei. Wir danken unserem Partner otago dafür, mit der DOOH-Map die Initiative ergriffen und ein wichtiges Zeichen in Richtung Transparenz gesetzt zu haben“, ergänzt Andreas Miksik, Key Account Manager Programmatic Advertising.

Effizienz und Flexibilität durch zentrale Abwicklung

Durch die Bereitstellung eines zentralen Tools schafft die Programmatic DOOH Austria Map eine neue Ebene der Transparenz und Nutzer:innenfreundlichkeit: „Mit der Programmatic DOOH Austria Map bieten wir Werbetreibenden ein unverzichtbares Werkzeug, um Programmatic Digital Out-of-Home nahtlos in ihre Kampagnen zu integrieren. Unser Ziel ist es, die Planung und Umsetzung so effizient und zugänglich wie möglich zu gestalten“, erklärt Jan Königstätter, Mitgründer und Geschäftsführer von otago.

Ziel: Führender Programmatic DOOH-Anbieter im gesamten DACH-Raum

Die Programmatic DOOH Austria Map ist im Februar 2025 online gegangen. Nach dem erfolgreichen Start in Österreich plant otago, das Tool schrittweise auf Deutschland und die Schweiz auszuweiten. Ziel ist es, die Plattform als zentralen Überblick für Programmatic DOOH in der gesamten DACH-Region zu etablieren.

Hier ein Überblick: www.otago.at/leistungen/display-video/otago-programmatic-digital-out-of-home-map/