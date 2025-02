Der KESCH Event- und Brand Experience Trendreport 2025 ist da!

Seit 2017 dokumentiert Tom Kenyeri, Gründer und CEO der KESCH GmbH, gemeinsam mit seinem Team faszinierende Entwicklungen der Event-Branche in seinem Trendreport. Dieser Bericht hat sich mittlerweile als eine traditionelle und begehrte Lektüre etabliert. In der nunmehr siebten Ausgabe definiert Kenyeri die Top 10 Trends der Eventbranche und ist überzeugt: „In einer Welt, die sich ständig verändert und in der Innovationen das Tempo vorgeben, ist es unerlässlich, am Puls der Zeit zu bleiben.“

Der Bericht ist eine Schatztruhe voller Einsichten und Analysen zu den heißesten Themen der Branche. Schon alleine die ersten Drei der 10 Top Trends 2025 machen neugierig: Events als Content-Plattform, Menschliche Verbindungen im Fokus und TikTokisierung und On-Demanding. Der Trend Report ist dabei nicht nur eine Zusammenstellung von Daten und Prognosen – er ist ein Werkzeug, das inspiriert und dabei hilft, Events gezielt auf den nächsten Level zu bringen.

