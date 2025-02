Neues Branchennetzwerk für Brand Manager

Vergangene Woche wurde mit dem „KESCH Club“ eine neue Community gegründet, in der Brand Manager*innen bei regelmäßigen Treffen wertvolle Brancheninsights austauschen, sich gemeinsam weiterbilden und exklusives Networking in entspannter Atmosphäre genießen.

Mehr als 20 Markenverantwortliche aus Unternehmen wie Ferrari, Coca-Cola, Porsche, Henkel oder NÖM trafen einander vergangene Woche erstmals beim „KESCH Club“. „Brand Manager*innen oder Markenverantwortliche stehen vor der Herausforderung, immer am Puls der Zeit zu bleiben und die Marken innovativ und nachhaltig zu positionieren. Die Welt des Brand Marketings ist komplex und voller Neuerungen – genau hier setzt der KESCH Club an. Für Brand Manager*innen gab es bisher keine eigene Plattform, um sich auszutauschen und weiterzubilden sowie relevante Verbindungen zu schaffen“, skizziert Thomas Kenyeri, Gründer und CVO der Brand Experience Company KESCH, die Idee des neuen Netzwerks.



In entspannter Atmosphäre und angesagten Locations genießen die Mitglieder künftig viermal pro Jahr spannende Vorträge von Brancheninsidern, können ihr Know-how zu den neuesten Marketing-Trends erweitern, sich mit den besten Brand Manager*innen vernetzen und dabei praxisnahe Tipps und Strategien erhalten. „Wir wollen eine Community schaffen, in der die Markenentscheider*innen sich gut aufgehoben fühlen und sich zu Inhalten außerhalb ihrer persönlichen Projekte austauschen können. Expert*innen geben Tipps zu Markenexzellenz, aber auch zu Themen des Arbeitsalltags wie etwa Burnout-Prävention. Das Besondere: Die Mitglieder definieren ihre Interessen und das Angebot selbst“, informiert Florian Ziegler, Head of Business Development und Projektleiter des KESCH Club.



Mit dem KESCH Club bietet die Agentur den Mitgliedern nicht nur Zugang zu spannenden Vorträgen, sondern ruft auch Clubtraditionen, wie den klassischen Fünf-Uhr-Tee, musikalische Live-Acts und kleine Gewinnspiele ins Leben. Mit der grünen Membercard erhalten die Teilnehmer*innen zusätzliche Benefits wie Einladungen zum Vienna Gin Festival oder Spezialaktionen, die mitunter auch durch andere Mitglieder beigesteuert werden. „Der KESCH Club wird interaktiv gestaltet. Uns ist es wichtig von den Teilnehmer*innen zu lernen, denn die Community entscheidet selbst, was sie möchte und in welche Richtung sich der Club und die angebotenen Inhalte entwickeln sollen – organisatorisch und inhaltlich“, ergänzt Florian Ziegler.



Exklusiver kostenloser Zugang für Markenverantwortliche

Die Mitgliedschaft ist kostenlos, bleibt jedoch exklusiv. Für eine Mitgliedschaft können sich ausschließlich interessierte Brand Manager*innen bzw. Markenentscheider*innen bewerben, für andere Dienstleister, Sales Manager*innen oder HR-Expert*innen ist der Club jedoch nicht zugänglich. „Wir möchten den Mitgliedern den Vorteil dieser besonderen Gemeinschaft ermöglichen, um mit Gleichgesinnten die Zukunft des Brand Marketings neu zu gestalten“, erklärt Florian Ziegler. Bewerbungen sind über die Website www.kesch.com/club jederzeit möglich.