Expertenwissen, Austausch und Impulse für den Onlinehandel

Salzburg wird zur Drehscheibe für E-Commerce-Profis: Das erfolgreiche Networking-Format, die E-Commerce Inspiration Night des Wiener Kompetenzzentrums für den österreichischen Onlinehandel exvomo, findet heuer erstmals in Salzburg statt.

„Nach Wien, Graz und Linz war es nur eine Frage der Zeit, bis wir nach Salzburg kommen“, meint Thomas Leskowsky, Gründer von exvomo und Initiator der E-Commerce Inspiration Nights in Österreich. Am 4. Juni 2025 geht das begehrte Networking-Format für die E-Commerce-Branche Österreichs endlich auch in Salzburg über die Bühne. Die wachsende Zahl an Fachkräften und Unternehmen in der Region machen Salzburg zu einem strategisch wichtigen Standort für die digitale Handelsbranche.

„Mit diesem Schritt bringen wir wieder ein bisschen mehr Bewegung in die österreichische E-Commerce-Szene“, so Thomas Leskowsky. „Gerade in einer so dynamischen Branche wie dem E-Commerce ist es entscheidend, am Puls der Zeit zu bleiben. Unser Event bietet nicht nur wertvolle Insights aus erfolgreichen Use Cases, sondern auch eine Plattform, um sich mit Gleichgesinnten und Branchenführern auszutauschen“, so der exvomo-Chef weiter.

Hier das Wichtigste auf einen Blick:

Event: E-Commerce Inspiration Night – https://www.exvomo.com/event/ecom-night-salzburg-juni-2025/

Datum: 4. Juni 2025 ab 17:30 Uhr

Ort: Techno Z Urstein, Urstein Süd 15, 5412 Puch – https://urstein.techno-z.at

Teilnehmer: max. 70 lokale E-Commerce Enthusiasten aus dem Raum Salzburg und Umgebung

Das Programm:

17:30 Uhr: Einlass & Begrüßung durch Thomas Leskowsky

18:15 – 19:45 Uhr: Start der 15-Minuten-Vorträge, etwa von Hauptsponsor Thorsten Behrens, Geschäftsführer des österreichischen E-Commerce-Gütezeichen, und ein Vertreter des Acquirer und Payment Service Providers hobex. Zudem erwartet die Besucher eine Paneldiskussion zwischen Joshua Hilvering (Head of E-Commerce, carrera), Daniel Eder (Windertorte) und zwei weiteren eCommerce-Experten.

19:45 – 22:00: Ausklang mit Networking, Food & Drinks

22:00 Uhr: Geplantes Ende

„Wir sehen das Potenzial der lokalen E-Commerce-Szene und wissen, dass der Bedarf an Austausch und Vernetzung groß ist. Mit der E-Commerce Inspiration Night schaffen wir genau das: einen Abend voller Insights, Gespräche und neuer Kontakte für alle, die E-Commerce leben“, geht Leskowsky ins Detail und freut sich schon auf diesen Termin.

Unterstützung durch Branchenführer

Die erste E-Commerce Inspiration Night in Salzburg bringt innovative Köpfe aus der digitalen Handelswelt zusammen. Als Salzburger Unternehmen mit tiefen Wurzeln im Payment-Bereich freut sich hobex, diese Veranstaltung als Partner zu unterstützen und mit einem Keynote-Speaker aktiv mitzuwirken. „Salzburg entwickelt sich zunehmend zu einem Hotspot für digitale Geschäftsmodelle. Die E-Commerce Inspiration Night zieht junge, dynamische Unternehmer:innen und Agenturen an – genau jene Gruppen, mit denen wir als hobex gerne zusammenarbeiten. Unsere Mission ist es, ihnen den Zugang zu modernen, bargeldlosen Zahlungslösungen zu erleichtern und ihre Geschäftsmodelle zukunftssicher zu machen“, meint René Suschni, Head of eCommerce beim Acquirer und Payment Service Provider hobex.

Auch Thorsten Behrens, Geschäftsführer Österreichisches E-Commerce-Gütezeichen (Hauptsponsor), zeigt sich begeistert vom Start des Formats in Salzburg: „Die Inspiration Nights von exvomo füllen mit der Kombination aus Händlererfahrungen, Dienstleisterinputs und dem Austausch von E-Commerce-Praktikern auf Augenhöhe eine Lücke im österreichischen E-Commerce. Vor Ort, unkompliziert zum Feierabend und in ungezwungener Atmosphäre profitiert jetzt auch die E-Commerce-Branche in Salzburg ohne lange Anreise von diesem Format.“

Über exvomo

exvomo – kurz für „Expert:innen von Morgen“ – wurde 2022 von Thomas Leskowsky gegründet und steht für faire sowie transparente Wissensvermittlung im deutschsprachigen E-Commerce. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen, darunter E-Commerce-Aus- und Weiterbildungen durch eine Online-Akademie, Community-Veranstaltungen in Städten wie Wien, Graz, Linz und nun auch Salzburg, individuelle Onlineshop-Beratung sowie die seit 2024 jährliche E-Commerce Konferenz EXVOMO (siehe unten). Mit dem Ziel, die österreichische E-Commerce-Branche zu stärken, setzt exvomo auf praxisnahes Know-how und fördert den Austausch innerhalb der Community.