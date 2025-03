Goldbach Austria präsentiert Iconic Screen

Digital-out-of-Home-Werbeflächen faszinieren Menschen weltweit – ikonische Orte wie der Times Square in New York oder der Piccadilly Circus in London sind beste Beispiele dafür. Nun hat auch Wien sein eigenes digitales Highlight: den Iconic Screen im Wiener Prater.

Am Montagnachmittag lud die Medienvermarkterin Goldbach Austria, die seit Anfang 2025 Teil der Azerion Gruppe ist, Branchenvertreter*innen zur Vorstellung ihres neuen Iconic Screens am Riesenradplatz im Wiener Prater. Mit der offiziellen Inbetriebnahme dieser innovativen Digital-out-of-Home-(DOOH)-Fläche erreicht die Außenwerbung in Österreich ein neues Level.

„Wir sind stolz, als erstes Unternehmen in Österreich einen so innovativen DOOH-Standort zu betreiben. Der Iconic Screen spielt alle technischen Stückerl und eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Außenwerbung. Für uns als Teil der Azerion-Gruppe ist es besonders wichtig, Innovation voranzutreiben und digitale Technologien zu nutzen, um unseren Kunden und Partnern bestmögliche Werbemöglichkeiten zu bieten“, betont Josef Almer, Managing Director von Goldbach Austria vor den geladenen Kunden und Partnern.

Spektakulärer 3D-Spot zum Auftakt

Passend zur feierlichen Premiere zeigte Drei Österreich als First Mover einen eindrucksvollen 3D Spot und demonstrierte dabei live die innovativen Möglichkeiten des Iconic Screens. Die Technologie der „Forced Perspective“ erzeugt faszinierende 3D-Effekte, die Betrachter*innen in Staunen versetzen – und das ganz ohne spezielle Brille.

Ein neuer Meilenstein für DOOH in Österreich

Mit dieser einzigartigen Werbefläche erweitert Goldbach Austria ihr Digital-out-of-Home-Portfolio um eine spektakuläre Präsentationsmöglichkeit für Marken und Botschaften. Neben klassischen 2D-Kampagnen bieten sich hier völlig neue kreative Spielräume für beeindruckende 3D-Inszenierungen.





Top-Lage, großes Interesse und erste Buchungen

Alex Ruthner von der Prater Wien GmbH zeigt sich begeistert von der neuen „Attraktion“:

„Der traditionsreiche Wurstelprater erstreckt sich über 260.000m² und zog im vergangenen Jahr ca. 7 Mio. Besucher*innen an, davon etwa zwei Drittel aus Österreich. Dank seiner zentralen Lage und Attraktivität als Freizeitgebiet ist der Prater ein idealer Standort für innovative Out-of-Home-Werbung in Wien. Vor allem der Bereich vor dem neuen Iconic Screen garantiert maximale Sichtbarkeit für die Besucherströme.“

Auch Marcus Zinn, Sales Director DOOH bei Goldbach Austria, zeigt sich begeistert: „Der Iconic Screen befindet sich in absoluter Premiumlage: Direkt am Haupteingang des Wiener Praters, in unmittelbarer Nähe zum weltberühmten Riesenrad, erreicht er täglich tausende Besucher*innen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Drei Österreich einen so prominenten Werbekunden als First Mover gewinnen konnten. Das Interesse an dieser neuen Werbefläche ist enorm – weitere Kampagnen wurden bereits gebucht.“

Technische Details und Umsetzung

Der Goldbach Iconic Screen im Prater besteht aus zwei aneinandergrenzenden LED-Flächen – 10,5 und 7 Meter breit sowie jeweils 3 Meter hoch – und bietet damit eine Gesamtfläche von rund 53 m².

Die Konzeption und Umsetzung des Projekts erfolgte unter der Leitung des Goldbach Austria Teams rund um Head of Product & Partnermanagement DOOH Philipp Hengl. Für den reibungslosen Aufbau sorgte das Partnerunternehmen First Spot, das für die Qualität und die anspruchsvolle Montage der hochwertigen LED-Projekte verantwortlich zeichnete.

Als Technologie-Partner hebt Grassfish gemeinsam mit Goldbach Austria das DOOH-CMS auf ein neues Level und entwickelt auch maßgeschneiderte Sonderlösungen für außergewöhnliche Projekte.