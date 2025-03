Insolvenzprognose für Österreich

Acredia rechnet 2025 mit rund 6.700 Firmenpleiten

Weiterhin keine Entspannung in Sicht. Globale Handelskonflikte könnten Pleiten in die Höhe treiben.

Die aktuelle Insolvenzprognose von Kreditversicherer Acredia in Zusammenarbeit mit Allianz Trade sieht für das Jahr 2025 ein weiteres Ansteigen der Unternehmensinsolvenzen. Für Österreich werden um zwei Prozent mehr Firmenpleiten erwartet als 2024. „ Es ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Für 2025 rechnen wir mit 6.700 Firmenpleiten, ein ähnlich hohes Insolvenzniveau wie 2024 ,“ so Gudrun Meierschitz, Vorständin der Acredia Versicherung. „Erst 2026 könnte ein leichter Rückgang auf rund 6.500 Fälle erfolgen.“

Bau, Handel und Dienstleistungen weiter gefährdet

Rückblickend gab es im Jahr 2024 in Österreich 6.550 Unternehmensinsolvenzen, ein Plus von 22 Prozent gegenüber 2023. Alle Sektoren verzeichneten zweistellige Anstiege, besonders betroffen waren die Branchen Finanzdienstleistungen (+31 Prozent), Bauwesen (+16 Prozent), Handel (+18 Prozent) und Gastgewerbe (+21 Prozent).

Trotz der Beendigung der KIM-Verordnung (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungs-Maßnahmen) zählen Bau- und Baunebengewerbe, ebenso wie Handel und Dienstleistungen auch in diesem Jahr zu den Insolvenz gefährdeten Branchen. „ Die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone, speziell in Deutschland, und die rückläufige Nachfrage setzen auch in diesem Jahr die österreichischen Unternehmen unter Druck “, sagt Gudrun Meierschitz.

Drohen Handelskonflikte, steigen Insolvenzen

Im Falle eines globalen Handelskriegs könnte sich die Lage in Österreich weiter verschlechtern. „ Wenn die Zoll- und Handelskonflikte eskalieren, müssten wir die Insolvenzprognose um einen Prozentpunkt nach oben anheben “, warnt Gudrun Meierschitz, Vorständin von Acredia. „Das Geschäftsumfeld war selten so komplex und volatil, und Unternehmen sollten wachsam bleiben, um das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden.“

In den Nachbarländern Österreichs zeigt sich bei den Firmenpleiten ein dramatisches Bild. Für Italien wird ein Anstieg von 17 Prozent prognostiziert, für Deutschland zehn Prozent, gefolgt von der Tschechischen Republik mit plus fünf Prozent. „Die wirtschaftliche Unsicherheit bleibt in der gesamten Region hoch, und Unternehmen müssen sich verstärkt auf Resilienz und Anpassungsfähigkeit konzentrieren, um den steigenden Insolvenzen zu begegnen“, erklärt Gudrun Meierschitz, Vorständin von Acredia.

Weltweit rechnen die Experten von Acredia und Allianz Trade mit plus sechs Prozent mehr Unternehmensinsolvenzen für 2025 und plus drei Prozent für 2026. Besonders betroffen sind Russland (+24 Prozent), die Türkei (+20 Prozent), Brasilien (+13 Prozent) und die USA (+11 Prozent). Stark rückläufig sind die Insolvenzen in Ungarn (-23 Prozent). Die Auswirkungen sind auch auf den Arbeitsmarkt gravierend: Rund 2,3 Millionen Arbeitsplätze weltweit sind direkt gefährdet, um 120.000 mehr als im Vorjahr, vor allem in Westeuropa.

Die vollständige Insolvenzprognose kann hier heruntergeladen werden: Global Insolvencies (PDF)

Über die Acredia-Gruppe

Acredia ist Österreichs führende Kreditversicherung und schützt offene Forderungen im In- und Ausland im Gesamtwert von über 35 Milliarden Euro. Acredia ist ein Tochterunternehmen von Oesterreichische Kontrollbank AG und Allianz Trade, des Weltmarktführers bei Kreditversicherungen. 2023 betrug der Umsatz der Acredia-Gruppe insgesamt 95,2 Millionen Euro. Acredia hat sich im Rahmen des United Nations Global Compact freiwillig verpflichtet, Strategie und Geschäftstätigkeit an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, um gesellschaftliche Ziele voranzubringen. www.acredia.at