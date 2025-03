Survival-Guide 2025 für Unternehmen

Mehr Arbeit, weniger Ressourcen, die Aufgaben ändern sich laufend: Marketing-Teams stehen 2025 vor großen Herausforderungen und Veränderungen. Bei der DIGITAL INNOVATION SESSION der COPE Content Performance Group zeigten Expert:innen, an welchen Schrauben Unternehmen drehen sollten, um diese meistern zu können.

„Wir leben in einer BANI-Welt“, betont Jens Noll, Zukunftsgestalter bei den „the HOW creators“. Ein Akronym, das sich aus brittle (brüchig), anxious (ängstlich), non-linear (nicht-linear) und incomprehensible (unfassbar) zusammensetzt. Kurzgefasst: Die Welt ist geprägt von schnellen Veränderungen – auf allen Ebenen. Vor fünf Jahren war KI nur etwas für Nerds, nun ist es ein Top-Thema für alle Branchen. 2020 war die Arbeitswelt noch von physischer Anwesenheit im Büro geprägt, heute haben sich hybride Arbeitsmodelle etabliert. „Die Fähigkeit sich zu wandeln, ist somit entscheidend für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens“, sagt Jens Noll. Er zeigte gemeinsam mit Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer der COPE Group, den 80 Gästen bei der DIGTAL INNOVATION SESSION, an welchen Schrauben man drehen sollte, damit die Transformation im Marketing, der Kommunikation sowie im Unternehmen allgemein gelingen kann.

#1 Strategie entstauben und neu denken

Früher war Strategie wie ein langsamer Tanker. Richtungsänderungen waren nur schwer durchzuführen, selbst bei hohem Wellengang hielt man grundsätzlich Kurs. „Strategie heute heißt, Veränderung zu gestalten“, betont Jens Noll. Strategisch zu denken heißt, in Szenarien – also in möglichen Zukünften – zu denken. Es gilt Kontexte zu sehen, Trends zu erkennen und zu bewerten. Nur so können Unternehmen entscheiden, was sie machen – und vor allem, was sie nicht machen oder auslassen. „Eine Strategie ist etwas Lebendiges und darf nicht nur in der Schublade liegen“, ergänzt Nicola Dietrich. „Mindestens einmal pro Quartal sollte Strategie einem Review unterzogen werden, um zu prüfen, ob sie funktioniert hat, und sie nötigenfalls anpassen zu können.“

#2 Kenne Deine Skills und Ressourcen

Veränderung erfordert mitunter neue Fähigkeiten im Team. Unternehmen müssen somit nicht nur herausfinden, welche Skills überhaupt vorhanden sind, sondern auch, welche Kompetenzen es zukünftig brauchen wird. „Zukunftsfit zu sein umfasst, für jede Rolle im Unternehmen die individuellen Skills zu definieren, zu evaluieren und weiterzuentwickeln“, so Nicola Dietrich. So kann ermittelt werden, welche Mitarbeitenden für ihren Aufgabenbereich mit Weiterbildung unterstützt werden können.

#3 Leadership und Mindset

„Veränderung ist Teamsport. Und Leadership ist der Coach“, meint Jens Noll. Eine Veränderung ist für die Mitarbeitenden eine Herausforderung. Um diese meistern zu können, braucht es ein gemeinsames Ziel. „Eine ungerichtete Veränderung funktioniert nicht“, betont der Zukunftsgestalter. Am Anfang jeder Transformation ist jedoch die Frage zu klären: Wo stehen wir? „Teams, Abteilungen und Unternehmen haben bei unterschiedlichen Themen unterschiedliche Reifegrade“, so Jens Noll. Erst wenn man diesen Reifegrad versteht, kann man seine Ziele festlegen. Bei der Zieldefinition selbst gilt: Partizipation gewinnt. „Wer vom ersten Moment Mitmachen zulässt, spart sich viel“, ist Jens Noll überzeugt: „Gutes Leadership bedeutet somit, Ziele gemeinsam zu entwickeln und Teams die Möglichkeit zu geben, die Veränderung mitzugestalten.“

#4 Ansätze für mehr Budget und Ressourcen

Für Veränderungen fehlt oft das Budget. Mit Experimenten können Möglichkeiten bereits im kleinen Rahmen und mit geringeren Mitteln ausprobiert werden. Ein zentraler Aspekt dabei ist das Lernen. „Experimente sind die höchste Form des Lernens – wenn sie systematisch durchgeführt werden“, betont Jens Noll. Im Gegensatz zu einem Test gibt es bei einem Experiment eigentlich kein Scheitern. Die Evaluation eines Experiments zeigt frühzeitig auf, wo etwas nicht funktioniert – und daraus kann man wichtige Erkenntnisse gewinnen, die vor falschen Richtungsentscheidungen schützen. Aber auch ROI-Analysen, konkrete Klarheit zu benötigten Ressourcen für neue Vorhaben haben schon einigen Unternehmen geholfen, das Budget oder Ressourcen erweitern zu können.

#5 Struktur und Prozesse checken

Die Anschaffung eines neuen Tools führt noch zu keiner Veränderung. „Nur aus dem Zusammenspiel aus Werkzeugen, Menschen – also Skills und Mindset – sowie der Organisation mit ihrer Kultur und Struktur kann sich etwas verändern“, betont Jens Noll. Ein Beispiel: So manche Unternehmen wollen ihre Marketing- und Kommunikationsagenden mittels Newsroom oder Inhouse-Agentur neu aufsetzen. „Um eine Struktur erfolgreich verändern zu können, ist vorab zu klären: Habe ich überhaupt die Menschen mit dem dafür passenden Mindset und habe ich die richtigen Tools“, rät Jens Noll.

Das Team zukunftsfit machen

Wie kann sich ein Team nun zukunftsfit aufstellen? Eine Art Geheimzutat dafür ist eine konstruktive Feedbackkultur. Sie ist ein wichtiger Baustein des Veränderungsprozesses. „Man muss im Team nicht nur sagen können, was gut läuft, sondern vor allem, was nicht gut funktioniert“, sagt Jens Noll. Man muss in der Lage sein, negatives Feedback sachlich geben aber auch annehmen zu können. Erst so schafft man Transparenz und eine solide Diskussionsgrundlage, wie Veränderung zu gestalten ist.

Die nächste DIGITAL INNOVATION SESSION findet am 14.05.2025 statt. Nähere Infos folgen auf copegroup.com.