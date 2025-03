Wachstum braucht Anleitung

KMU haben gelernt, dass große Erfolgsversprechen professionell anmutender Werbeprofis oftmals im Tal der Tränen enden. Zu reizvoll war so manche Ansage selbsternannter Gurus, wenn es darum ging Umsätze anzukurbeln und Gewinne zu maximieren. Die Angebotspalette der Erfolgsversprechen ist immer noch groß. Sie spannt sich von der b2b Vision, durch professionelle Leadgenerierung seinen Terminkalender prall voll zu füllen, über Social Media Maßnahmen die die Conversion Rate der eCommerce Plattformen in ungeahnte Sphären treibt, bis hin zu Anbietern, die über einfache Marketing-Webinare das Erreichen völlig neuer Umsatzdimensionen versprechen.

In diesem Gespräch zwischen Dominik Paulnsteiner und Otto Koller, den beiden Herausgebern der MedienManager-Plattform wird klar, dass es zum einen Weiterbildung und Anleitung und zum anderen nachweislich professionelle Dienstleister braucht, wenn KMU – gleichgültig welcher Branche – die Zukunft aktiv und strategisch gestalten möchten. Dominik Paulnsteiner ist als Geschäftsführer der DOMICOM, einer Agentur für Ads, Consulting und Leadgeneration davon überzeugt: „Die Idee vom schnellen Glück hat dabei keinen Platz. Es ist viel mehr die Begeisterung für reale Marketingstrategien gepaart mit der Bereitschaft an maßgeschneiderten, performanceorientierten Lösungen zu arbeiten, die KMU in Zukunft voranbringen wird.“

