Hervorragende Möglichkeiten für Unternehmen

Das MEGAgerüst Gumpendorfer Straße 75 wird MEGAsichtbar und Werbetreibende haben nun die Möglichkeit auf rund 180m² zu werben. Der neue Standort des Außenwerbespezialisten MEGABOARD überzeugt durch seine ideale Lage und die hervorragenden Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Marke in einem dynamischen und vielfältigen Umfeld zu präsentieren. Die Gumpendorfer Straße 75 zieht ein kreatives und junges Publikum an und ist somit der perfekte Ort, um Ihre Botschaft wirkungsvoll zu kommunizieren.

Die Gumpendorfer Straße liegt im trendigen, innerstädtischen 6. Bezirk mit ausgezeichneter Infrastruktur. In unmittelbarer Nähe befinden sich das Haus des Meeres, das Apollo Kino und das Raimund Theater, die alle bedeutende Anziehungspunkte für Besucher:innen sind. Die Umgebung zeichnet sich durch eine Vielzahl von Hotels sowie klassischen und modernen Cafés aus, was zu einer hohen Fußgängerfrequenz führt. Die zweispurige Verkehrsführung sorgt zudem für eine hohe Reichweite und ausgezeichnete Sichtbarkeit Ihres Werbestandortes. Die U-Bahnlinie U4, eine der beliebtesten U-Bahnlinien Wiens, ist ebenfalls nicht weit entfernt und bietet zusätzlichen Zugang zu unserem Standort. Sandra Machal-Hanzlovsky, Head of Sales, Marketing & Client Service bei MEGABOARD, betont: „Dieser Standort bietet nicht nur eine hervorragende Sichtbarkeit, sondern auch die Möglichkeit, eine vielfältige Zielgruppe anzusprechen. Wir sind überzeugt, dass Werbebotschaften hier zum MEGAstadtspektakel werden.“