Österreichische E-Commerce-Studie

Jeder vierte Online-Shopper stößt rund um „Black Friday“ auf betrügerische Angebote

Auch dieses Jahr warten viele Konsumentinnen und Konsumenten gespannt auf die Angebote rund um den „Black Friday“. Doch gerade am umsatzstärksten Tag des Jahres steigt auch das Risiko, Opfer von Internetbetrug zu werden. Die diesjährige repräsentative E-Commerce-Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens (N = 1.015) zeigt: Jeder Vierte ist beim Online-Shopping rund um solche Aktionstage bereits mit betrügerischen Angeboten in Kontakt gekommen.

Für die einen muss ein Kauf gut recherchiert sein, die anderen schlagen gerne spontan zu. So unterschiedlich die Einkaufspräferenzen der Österreicherinnen und Österreicher auch sein mögen, eines haben sie gemeinsam: Sie lieben gute Angebote! Über 80 Prozent nutzen Rabattaktionen wie den „Black Friday“ gezielt, um online Schnäppchen zu ergattern. Dies ist eines der Ergebnisse der diesjährigen Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens (www.guetezeichen.at) zum Online-Shopping in Österreich und dem Thema „Schnäppchenjagd“ im Internet.

Auch Kriminelle profitieren vom Kaufrausch

Nicht nur seriöse Online-Händler bereiten sich auf den Ansturm zum „Black Friday“ vor, auch Kriminelle nutzen die erhöhte Kaufbereitschaft gezielt aus. Mit ausgeklügelten Fallen versuchen sie, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Ein Viertel der Befragten (24,8 %) gibt an, rund um Aktionstage bereits mit solchen betrügerischen Angeboten in Kontakt gekommen zu sein.

Wie können sich Shopper vor Online-Betrug schützen?

Thorsten Behrens, Geschäftsführer des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens, rät: „Ob Produktfälschungen, minderwertige Ware, oder gar gefälschte Online-Shops, die gar nichts liefern: Rund um den „Black Friday“ erleben wir einen rasanten Anstieg von betrügerischen Angeboten im Internet. Prinzipiell gilt: Je günstiger ein Online-Angebot erscheint, desto vorsichtiger sollte man sein. Das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen hilft, vertrauenswürdige Online-Shops zu erkennen und ermöglicht sicheres und kundenfreundliches Einkaufen auch am Black Friday.“

Die aktuellen Studienergebnisse unterstreichen die Bedeutung von vertrauenswürdigen Online-Angeboten. So vertrauen 76 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher einem Online-Anbieter mit Gütezeichen eher als einem ohne Zertifizierung. Für 14 Prozent kommt ein Einkauf ohne Gütezeichen gar nicht infrage, sie setzen ausschließlich auf zertifizierte Shops.

Bequemlichkeit als Hauptgrund für Online-Einkäufe an Aktionstagen

Gerade in der kalten Jahreszeit greifen viele Menschen bevorzugt zum Laptop oder Smartphone, statt sich ins Gedränge der Geschäfte zu stürzen. Für rund ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher (31 %) ist genau diese Bequemlichkeit der ausschlaggebende Grund für Online-Einkäufe an Aktionstagen. Dabei stehen vor allem Weihnachtseinkäufe hoch im Kurs: So nutzen 30 Prozent der Befragten Rabattaktionen gezielt, um Geschenke für Heiligabend zu besorgen.

Bekleidung und Elektronik besonders gefragt

Doch nicht nur Geschenke für andere stehen im Fokus. Viele nutzen die Angebote auch, um sich selbst etwas zu gönnen. Besonders gefragt sind Modeartikel wie Kleidung, Schuhe und Accessoires (44 %) sowie elektronische Unterhaltungsgeräte (39 %). Auch Haushaltsartikel sind beliebt: Sowohl praktische (35 %) als auch dekorative Artikel (17 %) werden häufig an Aktionstagen eingekauft.

90 Prozent warten auf Aktionen wie den „Black Friday“ für den Kauf von Elektronikgütern

Zahlreiche Menschen planen ihre Einkäufe gezielt, um von Rabatten an Aktionstagen zu profitieren. Besonders bei elektronischen Geräten ist dieses Verhalten stark ausgeprägt. Fast 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind bereit, mit der Anschaffung hochwertiger Elektronikprodukte auf Aktionstage wie den „Black Friday“ zu warten.

Auch bei anderen Warengruppen zeigt sich eine hohe Bereitschaft, den Kauf aufzuschieben. Schmuck (88 %), Kinderartikel (83 %) sowie Elektrowerkzeuge und Heimwerkerbedarf (83 %) werden ebenfalls bevorzugt dann gekauft, wenn attraktive Angebote verfügbar sind.

Aktionstage setzen Österreicherinnen und Österreicher unter Druck

Viele Konsumentinnen und Konsumenten profitieren finanziell vom Online-Shopping an Aktionstagen. Über die Hälfte der Befragten (53 %) hat bereits positive Erfahrungen gemacht – etwa durch deutliche Preisnachlässe oder exklusive Angebote, die außerhalb solcher Aktionstage nicht verfügbar wären.

Doch der Reiz des Sparens hat auch seine Schattenseiten. Die zeitliche Begrenzung vieler Angebote erzeugt bei zahlreichen Online-Shoppern spürbaren Druck. Mehr als ein Drittel (35 %) gibt an, Produkte und Dienstleistungen an Aktionstagen online zu kaufen, weil die Rabatte nur für kurze Zeit verfügbar sind. Nur 14 Prozent der Befragten lassen sich von solchen Aktionen grundsätzlich nicht beeinflussen.

Thorsten Behrens rät: „Wer befürchtet, ein vermeintliches Schnäppchen zu verpassen, trifft Entscheidungen oft weniger überlegt. Das erhöht die Gefahr von Fehlkäufen. Deshalb ist es sinnvoll, bereits im Vorfeld zu überlegen, welche Anschaffungen man tätigen möchte und die Preise zu beobachten. Wer sich zudem frühzeitig auf vertrauenswürdige Online-Shops festlegt, kann auch an Aktionstagen gelassen bleiben.“

Über die Studie

Die für die österreichischen Internetnutzerinnen und Internetnutzer repräsentative Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens wurde von Marketagent.com im September 2025 mittels Online-Befragung unter 1.015 Österreicherinnen und Österreichern im Alter zwischen 14 und 79 Jahren durchgeführt.