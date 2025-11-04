Neue Partnerschaft stärkt RTL AdAlliance in Österreich als innovativen Total-Video-Vermarkter

RTL AdAlliance in Österreich wird exklusiver Partner von „Gameloft for brands & COMBO! The Gaming Media Network“

RTL AdAlliance in Österreich erweitert ihr Digital-Portfolio in einem dynamisch wachsenden Umfeld und wird exklusiver Partner von Gameloft for brands & COMBO! The Gaming Media Network im österreichischen Markt. Durch diese Kooperation erhalten Werbetreibende Zugang zu einem der weltweit größten Gaming Media Networks – mit enormer Reichweite, innovativen Werbeformaten und präziser Zielgruppenansprache.

Kampagnen können künftig in beliebten Mobile Games wie Asphalt, Minion Rush, Dragon Mania Legends, Angry Birds und vielen weiteren integriert werden. Im Mittelpunkt stehen leistungsstarke Werbeformate wie Rewarded Ads, bei denen Spieler:innen freiwillig Videospots ansehen und dafür In-Game-Belohnungen erhalten. Diese Formate zeichnen sich durch ein besonders hohes Engagement und überdurchschnittliche Abschlussraten aus.

Gaming-Studie 2025 von RTL AdAlliance Das Potenzial bestätigt auch die Gaming-Studie 2025 von RTL AdAlliance: 80,3 % der 16- bis 59-Jährigen in Österreich spielen regelmäßig, 62,7 % davon überwiegend auf Smartphones oder Tablets. Besonders beliebt sind Puzzle- und Strategiespiele – vor allem bei Frauen zwischen 30 und 39 Jahren. Darüber hinaus verdeutlicht die Studie: Drei Viertel der Befragten haben bereits Werbung in Spielen wahrgenommen – vor allem auf mobilen Geräten. 75 % der User:innen sehen sich freiwillig Rewarded Ads an, und ein Drittel hat daraufhin ein Produkt gekauft oder sich intensiver damit beschäftigt. Auch Augmented Reality gewinnt an Bedeutung – über 40 % der Anwendungen finden bereits im Gaming-Bereich statt. Mit dieser neuen Partnerschaft stärkt RTL AdAlliance in Österreich ihre Rolle als innovativer Total-Video-Vermarkter und eröffnet Marken den Zugang zu einem der spannendsten digitalen Kommunikationsräume unserer Zeit.

„Rewarded Ads sind eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Sie schaffen echten Mehrwert für User:innen, steigern das Engagement und liefern herausragende KPIs für Werbetreibende. Unsere Erfahrung und aktuelle Studien zeigen, dass drei Viertel der Nutzer:innen freiwillig mit Rewarded Ads interagieren – ein Wert, der klassische Werbeformate deutlich übertrifft.“ „Gaming ist seit Langem ein zentraler Bestandteil der Mediennutzung in Österreich. Mit Gameloft for brands & COMBO! ermöglichen wir unseren Werbekund: innen den Zugang zu führenden internationalen Games– und damit zu hoch engagierten und vielfältigen Zielgruppen.“



„Unsere Studie zeigt, dass Gaming fester Bestandteil des Alltags über alle Altersgruppen hinweg ist. Die Nutzer:innen sind technikaffin, neugierig und markenbewusst. Marken, die in diesem Umfeld aktiv sind, profitieren von hoher Werbeakzeptanz und starker Aktivierung. Gemeinsam mit Gameloft for brands & COMBO! öffnen wir unseren Kund:innen ein zukunftsweisendes Medienumfeld.“

RTL AdAlliance – simplicity for advertisers and value for publishers.

Der internationale Werbevermarkter RTL AdAlliance, ein Tochterunternehmen der RTL Group, vereint Premium Content-Publisher unter einem gemeinsamen Dach mit dem Ziel, dass internationale Marken ihre europäischen Zielgruppen erreichen. Mit der Kombination aus den erfolgreichsten Broadcast-, Publishing- und Adtech-Unternehmen in Europa bietet RTL AdAlliance den Werbetreibenden Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printmedien und 5.000 Premium-Websites – mit über 150 Millionen täglichen TV-Zuschauer:innen und mehr als 4 Milliarden Online-Ad-Impressions im Monat aus einer Hand – und damit eine konkurrenzlose Reichweite in und außerhalb Europas.

Weltweit garantieren 250 Vertriebsexperten, darunter auch zahlreiche in Österreich, einen engagierten Support für international erfolgreiche Werbekampagnen. Werbekunden erhalten Zugriff auf hochwertiges, markensicheres Inventar, das nur die aktivsten Zielgruppen erreicht. RTL AdAlliance stellt zudem aktuelle Erkenntnisse und innovative Studienergebnisse für die Medienwelt zur Verfügung.

Dank des Einsatzes intelligenter und einfacher Vermarktungsstrategien, Adtech-Lösungen und speziellem Know-how im Media Sales-Segment wird Publishern eine bessere Nutzung ihres Premium-Angebots ermöglicht. RTL AdAlliance hat ihre Hauptgeschäftssitze in Luxemburg und Hamburg und ist in ganz Europa und Nordamerika vertreten, wobei sich die größte Verkaufsunit in Wien befindet.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.rtl-adalliance.at