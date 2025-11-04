Unternehmen bei Wikipedia

„Diskussionen“ sind für sie erfolgsentscheidend

Einfach mal darüber reden: Dass ein offener Austausch meist zu mehr Akzeptanz führt, dürfte jedem bekannt sein. Dies gilt in besonderem Maße für das Mitmach-Lexikon Wikipedia, wenn Unternehmen ihren Unternehmenseintrag bearbeiten möchten. Nicht ohne Grund hat jeder Artikel wie auch jedes Benutzerkonto eine Diskussionsseite. Ein Wikipedia-Experte erläutert, warum Unternehmen bei Artikeländerungen den Weg über die Diskussionsseite nehmen sollten – und welche Vorteile damit verbunden sind.

„Die Zusammenarbeit von Unternehmen und der Community bei Wikipedia kann fruchtbar sein, wenn sie von Respekt, Offenheit und dem Streben nach objektivem Wissen getragen ist“, erläutert Peter Montag, Wikipedia-Experte der PR-Agentur Aufgesang. „Die Diskussionsseite spielt mithin eine überaus wichtige Rolle für das konstruktive Miteinander. Unternehmen sollten sich daher mit ihrer Aufgabe und Funktion vertraut machen. Ihnen bietet sich hier eine Möglichkeit, Artikeländerungen anzukündigen und zu erläutern, Feedback einzuholen und einen Konsens zu erzielen.“

Vorab erzielter Konsens versus direkte Änderungen

Die Diskussion von Änderungen, bevor sie vorgenommen werden, zeigt Respekt gegenüber der Community-Praxis, in der Zusammenarbeit und Konsens an oberster Stelle stehen. Ein vorab erzielter Konsens erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Änderungen Akzeptanz finden und nicht zurückgesetzt werden. Möglichen Konflikten oder schlimmstenfalls Edit-Wars lässt sich so meist wirkungsvoll vorbeugen. Dies gilt insbesondere bei sensitiven oder umstrittenen Themen, wo nicht diskutierte, direkte Änderungen schnell als parteiisch oder selbstfördernd wahrgenommen werden.

Die Nutzung der Diskussionsseite bietet Unternehmen weitere Vorteile. Sie können sich auf diese Weise nämlich vergewissern, dass sie die strengen Richtlinien von Wikipedia hinsichtlich Neutralität, Verifizierbarkeit und nicht-werblicher Inhalte einhalten. Zu guter Letzt profitieren Unternehmen von der Expertise anderer Autoren: Die Community besteht aus erfahrenen Editoren und Experten in vielen Bereichen. Deren Nutzerbeiträge auf der Diskussionsseite können Unternehmen wertvolle Einsichten und Perspektiven bieten, die sie möglicherweise nicht in Betracht gezogen haben. Dies kann die Qualität der Inhalte, die ein Unternehmen vorschlagen möchte, erheblich verbessern.

FAZIT: Für Unternehmen, die in Wikipedia aktiv sind, führt an den Diskussionsseiten von Artikeln kein Weg vorbei. Einbringungen hier sind der Schlüssel für ihren Kommunikationserfolg.

