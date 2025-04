Die zum fünften Mal durchgeführte Studie ist wie in den Vorjahren eine relevante Entscheidungshilfe für die digitale Media- und Werbestrategie werbetreibender Unternehmen.

Welche digitalen Marktkommunikationskanäle für werbetreibende Unternehmen in Österreich aktuell an Bedeutung gewinnen und welche an Bedeutung verlieren, untersucht die Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien zum fünften Mal im Rahmen der „MOMENTUM Media-Mix Benchmark Studie“. Für die Studie werden Marketing- und Werbeverantwortliche in heimischen Unternehmen retrospektiv zur Aussteuerung ihrer digitalen Marketing- und Werbeaktivitäten im Vorjahr, aber auch zu den bis Jahresende geplanten digitalen Marktkommunikationsaktivitäten im laufenden Jahr befragt.

„Die ,MOMENTUM Media-Mix Benchmark Studie‘ ist wie in den Vorjahren eine relevante Entscheidungshilfe für die digitale Media- und Werbestrategie werbetreibender Unternehmen in Österreich“, erklären Maximilian Mondel und Bernd Platzer, die beiden Founder von MOMENTUM Wien.

So brachte die „MOMENTUM Media-Mix Benchmark Studie 2024“ zum Vorschein, dass in die folgenden digitalen Marktkommunikationskanäle binnen Jahresfrist mehr Werbegeld investiert wurde: InGame Advertising (+22 Prozent), Digital Audio (+22 Prozent), Social Media (+20 Prozent), E-Mail-Marketing/Newsletter Marketing (+19 Prozent), Bewegtbild/Video (+17 Prozent), SEO (+17 Prozent), Retail Media (+17 Prozent), Mobile (+16 Prozent), Integrated Content (+14 Prozent) und Display (+14 Prozent). Aber auch in Native Advertising (+13 Prozent), Connected TV/CTV (+11 Prozent) und SEA (+11 Prozent).

StudienteilnehmerInnen können Tickets für Fachkonferenzen gewinnen

Mit etwas Glück bleibt die Teilnahme an der „MOMENTUM Media-Mix Benchmark Studie 2024“ nicht unbelohnt: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Studie werden bis 30. April 2025 insgesamt fünf Zwei-Tages-Tickets für die Fachkonferenz JETZT Media Mix (https://mediamix.jetzt-konferenz.at) am 13. und 14. Mai in Wien im Wert von jeweils 648 Euro verlost. Ab dem 1. Mai gelangen unter den StudienteilnehmerInnen insgesamt fünf Zwei-Tages-Tickets für die Marketing-Konferenz MARKETING X (https://marketingx.at) am 15. und 16. Oktober in Wien im Wert von jeweils 708 Euro zur Verlosung.

Der Zeitaufwand für die Beantwortung liegt bei höchstens zehn Minuten. Die Daten werden selbstverständlich absolut anonym und vertraulich ausgewertet. Die übermittelten persönlichen Daten werden ausschließlich für die angeführten Marktforschungszwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Unter folgendem Link können Marketing- und Werbeverantwortliche in werbetreibenden Unternehmen oder Institutionen an der Studie teilnehmen: https://momentum.wien/go/survey-media-mix-benchmark-2025/

Über MOMENTUM Wien:

MOMENTUM Wien (www.momentum.wien) ist die von Maximilian Mondel und Bernd Platzer 2017 gegründete Strategieberatung für Kommunikation. Das Portfolio von MOMENTUM Wien umfasst Public Relations, Corporate Communications, Marktkommunikation, Werbemarktstudien (MOMENTUM-Eigenstudien, aber auch Studien in Kooperation mit und im Auftrag von iab austria, OVK, DMVÖ, MCÖ, WKW und HUDI), Werbe- und Technologievermarktung (Zulu5) sowie die Veranstaltung von Fachkonferenzen (JETZT Konferenzen, MARKETING X) und Business Events (Marketing Leader of the year Awards, Digital Superhero of the year Awards, Finance Marketer of the year Awards, Tag der Marktkommunikation).