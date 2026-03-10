Chris Hemsworth startet Vivobarefoot-Serie auf YouTube

Chris Hemsworth stellt in einer neuen YouTube-Serie gemeinsam mit Vivobarefoot die Frage, wie sich natürliche Bewegung auf Stabilität, Kraft und Körpergefühl auswirkt. Eine Episode führt von London bis nach Wales und verbindet Unterhaltung mit Einblicken in Biomechanik und Fußgesundheit.

Eine Serie über Bewegung, Belastung und Körpergefühl

Mit „Azza & Zoc Do Earth“ ist eine neue YouTube-Serie gestartet, die körperliche Herausforderungen mit wissenschaftlichen Perspektiven verbindet. Produziert wird das Format von Wild State, der Produktionsfirma von Chris Hemsworth. In einer Episode, die gemeinsam mit Vivobarefoot umgesetzt wurde, rückt die Serie die Themen Fußgesundheit und natürliche Bewegung in den Mittelpunkt.

Im Fokus stehen Azza und Zoc, zwei langjährige Freunde von Hemsworth, die in der Folge unterschiedlichen Belastungssituationen ausgesetzt werden. Die Episode, die in London und Wales gedreht wurde, will zeigen, welchen Einfluss es auf Bewegung, Leistungsfähigkeit und Körpergefühl hat, wenn der Fuß natürlich arbeiten kann – oder in seiner Funktion eingeschränkt wird.

Vom Schuhgeschäft ins Stunttraining

Der Einstieg in die Folge führt in den Vivobarefoot-Store im Londoner Stadtteil Covent Garden. Dort erläutern Mitgründer Asher Clark und die Podologin Rina Harris, welche Rolle der Fuß für Stabilität, Mobilität und sensorische Wahrnehmung spielt. Gleichzeitig thematisieren sie, wie modernes Schuhwerk diese Funktionen beeinflussen kann.

Anschließend wechselt die Episode in deutlich dynamischere Settings. Gemeinsam mit den Stunt-Performern Damien Walters und Tony Christian absolvieren Azza und Zoc Sprünge, Salti und Landungen unter körperlicher Belastung. Die Folge knüpft daran die These, dass ein beweglicher und reaktionsfähiger Fuß wesentlich dazu beiträgt, Kraft zu übertragen und Bewegungen kontrolliert auszuführen.

Ein Experiment in Ritterrüstung

Den dramaturgischen Höhepunkt bildet ein Szenario auf Raglan Castle in Wales. Unter Anleitung des britischen Abenteurers und Ultra-Ausdauersportlers Ross Edgley treten Azza und Zoc in voller Ritterrüstung gegeneinander an. Die zusätzliche Last und die eingeschränkte Beweglichkeit verändern dabei spürbar, wie sich Balance, Ausdauer und Bewegungsabläufe entwickeln.

Das historische Setting dient in der Episode als praktischer Test dafür, wie stark Einschränkungen im Bereich der Füße den gesamten Bewegungsapparat beeinflussen können. Damit wird die Frage nach natürlicher Bewegungsfreiheit nicht nur theoretisch, sondern über konkrete Belastungssituationen inszeniert.

Der Fuß als Ausgangspunkt für Bewegung

Die Folge zeichnet den Fuß als Basis für Stabilität, Kraft und Ausdauer. Chris Hemsworth bringt diese Perspektive in einem Zitat auf den Punkt: „Ob beim Landen eines Stunts, beim Rennen in Rüstung oder beim Gang durch die Stadt – alles beginnt von unten“, sagt er in der Episode.

Auch Asher Clark verweist auf die Bedeutung gesunder und belastbarer Füße für stabile Bewegungsabläufe. Ross Edgley ergänzt, minimalistisches Laufen könne das Bewegungsbewusstsein schärfen und die Effizienz verbessern. Die Episode folgt damit einer klaren Linie: Veränderungen an der Basis des Körpers wirken sich auf Haltung, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit aus.

Markenkooperation mit inhaltlichem Fokus

Für Vivobarefoot ist die Zusammenarbeit mit Wild State eine Möglichkeit, die eigene Positionierung rund um natürliche Bewegung in ein unterhaltsames Format zu übersetzen. Statt auf klassische Produktinszenierung setzt die Episode auf Erlebnisse, Tests und Gespräche mit Fachleuten. So entsteht ein Beitrag, der Markenbotschaft, körperliche Herausforderung und Wissensvermittlung miteinander verbindet.

Die gemeinsam produzierte Folge von „Azza & Zoc Do Earth“ ist bereits auf YouTube verfügbar.

Über Vivobarefoot

Vivobarefoot ist ein Lifestyle-Gesundheitsunternehmen, das die Mission verfolgt, die Menschen wieder mit der Natur zu verbinden – von Grund auf, Fuß für Fuß, Person für Person. Vivobarefoot wurde von zwei Cousins einer traditionellen Schusterfamilie, Galahad und Asher Clark, gegründet. Die Philosophie basiert auf einfachen Barfuß-Designprinzipien: breit, dünn und flexibel, für optimale Fußgesundheit und natürliche Bewegung. Mit VivoHealth wurde zudem eine Plattform geschaffen, die nützliches Wissen vermitteln soll und ein wachsendes Angebot an Kursen, die von Expert:innen für natürliche Gesundheit geleitet werden, bietet. Auf der Reise als Unternehmen eine positive Bilanz für die Regeneration der Gesundheit von Mensch und Planet zu erreichen, betreibt Vivobarefoot auch ReVivo. Mit dem ersten Sekundärmarkt seiner Art für professionell wiederaufbereitete Schuhe soll diesen ein zweites Leben geschenkt werden.

Über Wild State

Wild State wurde von Chris Hemsworth und Ben Grayson gegründet und ist eine Multi-Plattform-Produktionsfirma für fiktionale, non-fiktionale und Branded-Inhalte über Film, Fernsehen und digitale Plattformen. Wild State widmet sich der Produktion immersiver Erzählungen, die unterhalten und zugleich ein Schlaglicht auf wichtige Themen rund um den Globus werfen. Zu den Projekten gehören die von National Geographic produzierte Disney+-Originalserie Limitless with Chris Hemsworth, der kommende Kinofilm Crime 101 mit Amazon, die Extraction-Reihe mit AGBO auf Netflix sowie Corsair Code mit Apple. https://www.wildstateprod.com/