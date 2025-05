Digitale Prospekte neu gedacht

Shopfully, ehemals Offerista Group und Europas größtes Netzwerk für digitales Handelsmarketing, geht gemeinsam mit Outbrain Inc. (NASDAQ: OB) – nun unter der neuen Marke Teads, der Omnichannel-Outcome-Plattform für das offene Web – eine strategische globale Partnerschaft ein, die die Verbindung zwischen Händlern und digitalaffinen Konsumentinnen und Konsumenten neu definiert. Im Fokus der Zusammenarbeit steht das neue Werbeformat „Flyer Stories“, das klassische Prospektwerbung in ein immersives, digitales Erlebnis auf Premium-Publishern im offenen Internet verwandelt.

Prospekte neu gedacht: Flyer Stories

Das neue Anzeigenformat integriert Prospekte als Story-Ad und wurde speziell für die digitale Verbreitung von Angebotskommunikation entwickelt. Es ermöglicht skalierbare Kampagnen auf renommierten Plattformen. Das Premium-Publisher-Netzwerk von Teads erreicht mehrere hundert Millionen Nutzerinnen und Nutzer und umfasst reichweitenstarke Seiten wie Bild.de, Spiegel.de, Focus.de und weitere. Der Zugang zu diesem hochwertigen Publikum, kombiniert mit aufmerksamkeitsstarken Platzierungen und der direkten Einbindung der Prospekte in redaktionelle Inhalte ausgewählter Publisher, verschafft Händlern maximale Sichtbarkeit und Interaktion bei Bestands- sowie Neukundschaft.

Für Händler bietet das Format zahlreiche Vorteile:

Automatisierte, hyperlokale Kampagnenausspielung über alle Publisher-Websites;

Großformatige Platzierungen für maximale Aufmerksamkeit und dynamische Präsentationen;

Integration in bestehende Kampagnen zur Schaffung eines interaktiven, umfassenden Einkaufserlebnisses.

Händler, die bereits das Native Network von Shopfully nutzen, können „Flyer Stories“ nahtlos in

ihre laufenden Kampagnen integrieren und so die Kundenansprache weiter skalieren. Das neue

Werbeformat ist Teil der umfassenden Lösung „CataloguesUnlimited“, die durch die Kombination von statischen Prospekten auf relevanten Shopping-Plattformen und dynamischen „Flyer Stories“ auf hochwertigen Publisher-Websites maximale Reichweite und Sichtbarkeit garantiert.

Nicole Bucher, Chief Growth Officer bei Shopfully, betont: „Mit der Partnerschaft zwischen Shopfully und Teads schaffen wir für Händler und Marken in ganz Europa eine neue Skalierbarkeit. Die flexible, zeit- und ortsabhängige Platzierungsmöglichkeit für Prospektinhalte ermöglicht es, ein umfassendes und interaktives Katalogerlebnis direkt auf den relevantesten Publisher-Websites zu bieten. Diese Lösung ist speziell darauf ausgelegt, die Interaktion mit der Zielgruppe zu maximieren.“

Lior Lavy, VP, Moments Program Manager bei Teads, ergänzt: „Unsere enge Zusammenarbeit mit Shopfully ist Ausdruck unseres stetigen Strebens nach neuen Formaten, die Nutzerinnen und Nutzer aktivieren. Diese Partnerschaft zeigt, wie innovative Ansätze hochwertige Inhalte mit starker Nutzerbindung verbinden – und so auch die Performance der Kampagnen verbessern.“

Über Shopfully

Shopfully ist der europäische Marktführer im Bereich Drive-to-Store, der Händlern und Marken dabei hilft, Online-Surfen in tatsächliche Einkäufe zu verwandeln. Das Unternehmen, das früher als Offerista in Deutschland, Österreich und den CEE-Ländern bekannt war, ist heute in 25 Ländern mit einem Team von mehr als 450 Mitarbeiter:innen tätig. Shopfully arbeitet mit mehr als 500 Händlern und Marken zusammen und erreicht über sein globales Netzwerk von Publishern und digitalen Plattformen sowie seine technologischen Lösungen, einschließlich seiner eigenen KI-basierten hyperlokalen Marketingplattform, über 200 Millionen Haushalte weltweit. Mehr Informationen gibt es unter www.shopfully.com.