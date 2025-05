Authentische Kommunikation statt Werbefloskeln

Wie echte Menschen starke Marken prägen

Wie werden Mitarbeiter:innen zu glaubwürdigen Stimmen ihrer Unternehmen? Und warum ist Corporate Influencing auf LinkedIn längst kein Nice-to-have mehr? Diesen Fragen widmete sich der aktuelle Digital Marketing Experts TALK des Marketing Club Österreich. Unter dem Motto „Be yourself, be loud & proud!“ stand die Rolle von Corporate Influencer:innen im Fokus – mit spannenden Impulsen, einem realen Business Case und angeregtem Austausch im Anschluss.

Die digitale Kommunikation verändert sich rasant – und mit ihr auch die Anforderungen an Marken und Unternehmen. In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz Texte im Sekundentakt produziert, wächst die Bedeutung von authentischer, menschlicher Kommunikation. „Gerade weil Content heute so leicht zu generieren ist, zählt echte Glaubwürdigkeit umso mehr“, so Stephan Kreissler, MCÖ Vorstandsmitglied sowie Consultant bei LEADS&CONTENT, der den Abend mit einem Impulsvortrag eröffnete.

„‘Man kann nicht nicht kommunizieren‘ sagte schon Paul Watzlawick. Auf LinkedIn haben wir die Chance, Kommunikation aktiv zu gestalten. Denn 95 Prozent der Nutzer:innen konsumieren nur passiv und produzieren selbst keine Inhalte. Wer sich sichtbar macht, kann sich also organisch eine starke Stimme aufbauen. Entscheidend ist, langfristig authentisch und strategisch mit der Zielgruppe im Gespräch zu bleiben, denn genau das führt zum Erfolg“, sagt Stephan Kreissler.

Corporate Influencing als strategischer Erfolgsfaktor

Kreissler zeigte, wie Unternehmen Mitarbeitende gezielt dabei unterstützen können, sich als Corporate Influencer:innen auf LinkedIn zu positionieren – und warum das weit über klassischen Personal Branding Content hinausgeht. „Es geht nicht um Selbstdarstellung, sondern um Sinnstiftung, Sichtbarkeit und Substanz“, betonte Kreissler. Neben strukturierten Empfehlungen und Best Practices gab er konkrete Tipps, wie Corporate Influencing in die Kommunikationsstrategie integriert werden kann.

Einblicke aus der Praxis: ProSiebenSat.1 PULS 4

Was das in der Praxis bedeutet, zeigte Cornelia Doma, Geschäftsleitung Marketing and Communications bei ProSiebenSat.1 PULS 4. Anhand eines aktuellen Business Cases gab sie Einblick, wie sich mit Unterstützung des Medienunternehmens Mitarbeitende erfolgreich zu Corporate Voices entwickeln können – und welche Faktoren dabei entscheidend sind. „Corporate Influencing auf LinkedIn ist kein Trend, sondern ein Muss für eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation. Mitarbeitende, die LinkedIn gezielt und smart nutzen, schaffen damit auch einen Mehrwert für die jeweilige Arbeitgeber:in, aber noch viel mehr für sich selbst als Person. Ein Ziel, das jede:n Marketer:in und Kommunikator:in verfolgen sollte. Just do it!“, sagt Cornelia Doma. „Menschen folgen Menschen – nicht Marken. Aber Marken, die echten Menschen eine Bühne geben, gewinnen auf lange Sicht“, so Doma weiter.

Im Gespräch mit Stephan Kreissler, gab Christian Clerici aus dem Gründungsteam von vibe moves you, Österreichs Marktführer für Elektroautos im Abo, Einblicke in den Alltag eines der erfolgreichsten heimischen LinkedIn-Influencer und erzählte, worauf es ankommt, wenn man nicht nur auf Reichweite aus ist, sondern auch Inhalte kommunizieren möchte, die etwas bewegen. „Um authentisches Corporate Influencing zu betreiben, reicht es nicht eine Guideline abzuarbeiten, will man damit Einfluss nehmen und Impact erzeugen, muss man wissen, was und warum man kommuniziert. Zahlt es auf die Marke oder das Geschäftsmodell ein, befördert es Partnerschaften oder stellt es einzelne Menschen in den Fokus? Wir bei vibe moves you bedienen diese Herausforderungen sowohl auf unserem Company-channel, wie auch auf meinem privaten Account und sind deshalb so erfolgreich damit, weil wir über echte Expertise verfügen, echtes Storytelling machen und echte Menschen hinter der Kommunikation haben.“

Austausch und Ausklang in gewohnter Atmosphäre

Auch bei diesem TALK – gemeinsam mit Co-Host otago – stand neben dem fachlichen Input der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Beim anschließenden Networking mit Drinks und Pizza wurde diskutiert, gefragt und weitergedacht. Mit über 100 Teilnehmenden war der Abend gut besucht – und dennoch persönlich genug, um in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Clubs resümiert den gelungenen Abend: „Einmal mehr zeigte sich dabei: Der Schlüssel zur Markenkommunikation liegt oft näher als gedacht – nämlich in den eigenen Reihen.“

