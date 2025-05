Out-of-Home-Medien sind beliebt und reichweitenstark

Bereits zum elften Mal erscheint dieses Jahr der AmbientMeter. Die Agentur The Media Consultants (TMC) veröffentlicht in Kooperation mit dem MCÖ aktuelle Reichweitendaten zu mehr als 40 klassischen, mobilen, analogen und digitalen Out-of-Home-Werbeformen, welche von Millionen Österreicherinnen und Österreichern gesehen werden.

Die Pressekonferenz fand dieses Mal im Rahmen des VAMP-Awards 2025 in der Ottakringer Brauerei statt.

„Die Online-Befragung AmbientMeter erfasst heuer mehr als 40 Out-of-Home-Werbeformen, die Menschen auf ihren täglichen Wegen begleiten“, informiert Markus Hartl, Geschäftsführer und Studieninitiator von The Media Consultants (TMC), bei der Pressekonferenz zum AmbientMeter 2025. Marketagent.com befragte 5.100 ÖsterreicherInnen zwischen 14 und 75 Jahren aus ihrem Onlinepanel zu Aktivitäten, ihrer Mobilität und widmete sich einer Analyse von Nutzung, Reichweite und Sympathiewerten vielfältiger OOH-Medien.

Der AmbientMeter 2025 wurde als Multi-Client-Studie mit folgenden Teilnehmern durchgeführt:

Aeneas, AirportMedia, Boomerang Media, Digilight, Freudebringer, Gewista, Goldbach, Infinity Media, Megaboard, ÖBB Werbung, Tantum Bonum, Werbehelden, WiPark, y-doc Wartezimmer TV, Young Enterprises Media

Reichweitenstark und bei Kunden gefragt

Zu den abgefragten ambienten Werbeträgern zählen Outdoor- und Indoormedien wie Baustellengerüste, Plakate in Schulen und Universitäten, digitale Werbeformen in Schulen, Unis, in McDonald’s Filialen, am Bahnhof oder in Ärztepraxen, mobile Werbung auf Straßenbahnen oder Bussen wie auch Werbung auf Gratispostkarten oder Bierdeckeln.

„Wichtig ist, die Unterscheidung zu treffen zwischen reichweitenstarken und zielgruppenorientierten Medien“, erklärt Markus Hartl. Zu ersteren zählt die klassische Werbung auf Plakaten oder City-Lights. Zielgruppen-Medien, wie Screens in Schulen oder Universitäten, haben eine geringe Reichweite in der Gesamtbevölkerung, aber eine umso höhere in der Zielgruppe der z.B. SchülerInnen oder StudentInnen.

Umfassende und detaillierte Inhalte finden sich in der Präsentation auf der Website von TMC ( https://tmc.at/ambientmeter/ )

AmbientMeter – Die Reichweitenstudie der österreichischen Out-of-Home-Medien

Der AmbientMeter erscheint alle zwei Jahre und 2025 bereits zum elften Mal. Er ist ein Multiclient-Projekt, das von vielen Vermarktern finanziert wird und auf einer unabhängigen Basis vielfältige Reichweiten- und Strukturergebnisse liefert. Es wurden auch Sympathien für Medien abgefragt und der Tabellenteil liefert Kreuztabellen, die neben der Soziodemographie auch vielfältige Interessen und die Mediennutzung gesamt der Befragten abbildet. Befragt wurden Österreicher und Österreicherinnen zwischen 14 und 75 Jahren in rund 5.100 Online-Interviews (repräsentativ für 7.047.000) mit marketagent.com im März 2025