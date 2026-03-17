Wenn Mitarbeitende sichtbar werden, gewinnt das ganze Unternehmen

Wie Corporate Influencing sowohl Mitarbeitenden als auch Unternehmen Vorteile bringt Corporate Influencer – also Mitarbeitende, die auf Social Media als sichtbare Stimmen ihres Unternehmens auftreten – werden in immer mehr Organisationen Teil der Kommunikationsstrategie.

Oft liegt der Fokus dabei auf den Vorteilen für Unternehmen: mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit oder stärkere Markenwahrnehmung. Doch Corporate Influencing funktioniert nur dann nachhaltig, wenn auch die Mitarbeitenden selbst davon profitieren. Denn wer fachlich sichtbar wird, baut nicht nur die Marke seines Unternehmens auf, sondern auch seine eigene.

Gerade darin liegt die besondere Stärke dieses Modells: Sichtbarkeit wirkt in zwei Richtungen.

Was Mitarbeitende davon haben

Wenn Fachkräfte beginnen, ihre Expertise öffentlich zu teilen, entsteht daraus häufig eine Dynamik, die weit über einzelne Social Media Beiträge hinausgeht.

Sichtbarkeit der eigenen Expertise

Viele Mitarbeitende verfügen über enormes Fachwissen, das bisher vor allem intern oder im direkten Kundenkontakt sichtbar war. Durch Beiträge auf Social Media wird diese Expertise auch außerhalb des Unternehmens wahrnehmbar.

Aufbau einer eigenen fachlichen Positionierung

Wer regelmäßig über Branchenthemen, Erfahrungen aus Projekten oder Entwicklungen im eigenen Fachgebiet spricht, positioniert sich Schritt für Schritt als Expertin oder Experte. Diese fachliche Präsenz stärkt die eigene berufliche Identität.

Ein wachsendes berufliches Netzwerk

Diskussionen, Kommentare und Beiträge bringen Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen und Branchen miteinander in Kontakt. Dadurch entstehen neue Verbindungen, Austauschmöglichkeiten und Kooperationen.

Neue Perspektiven durch Austausch

Wer Inhalte veröffentlicht, erhält Rückmeldungen aus der Branche, von Kundinnen und Kunden oder von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Organisationen. Diese Perspektiven erweitern den fachlichen Blick und bringen oft neue Impulse für die eigene Arbeit.

Mehr Sichtbarkeit für Projekte und Arbeitsergebnisse

Viele Projekte bleiben außerhalb des eigenen Teams unsichtbar. Wenn Mitarbeitende darüber berichten, wird sichtbar, woran sie arbeiten und welchen Beitrag sie leisten.

Mitgestaltung der Unternehmensstory

Corporate Influencer prägen aktiv mit, wie ihr Unternehmen wahrgenommen wird. Sie zeigen Projekte, Arbeitsweisen und Werte aus ihrer persönlichen Perspektive und werden damit zu wichtigen Stimmen innerhalb der Unternehmenskommunikation.

Was sich für Unternehmen verändert

Wenn Mitarbeitende sichtbar werden, verändert sich auch die Art, wie Unternehmen wahrgenommen werden.

Mehr Stimmen statt nur einer Marke

Statt ausschließlich über offizielle Unternehmenskanäle zu kommunizieren, entstehen viele unterschiedliche Perspektiven auf Projekte, Themen und Entwicklungen.

Kompetenz wird greifbar

Unternehmen bestehen aus Menschen mit Expertise. Wenn diese Expertise sichtbar wird, entsteht ein realistischeres Bild der Organisation und ihrer fachlichen Stärke.

Einblicke in reale Arbeitswelten

Mitarbeitende zeigen ihre Arbeit aus ihrer eigenen Perspektive. Dadurch entstehen authentische Einblicke in Projekte, Prozesse und Zusammenarbeit.

Dialog statt Einwegkommunikation

Während klassische Unternehmenskommunikation oft eine Botschaft sendet, entstehen über persönliche Profile echte Gespräche. Fragen, Kommentare und Diskussionen bringen Unternehmen näher an ihre Zielgruppen.

Ein sichtbares Netzwerk rund um das Unternehmen

Wenn mehrere Mitarbeitende aktiv sind, entsteht rund um ein Unternehmen ein ganzes Netzwerk aus Stimmen, Themen und Perspektiven. Kommunikation wird dadurch vielfältiger und dynamischer.

Corporate Influencing zeigt damit, dass Unternehmenskommunikation nicht nur aus offiziellen Botschaften besteht. Sichtbar wird vor allem das, was Organisationen tatsächlich ausmacht: Menschen, ihre Expertise und ihre Perspektiven.

Wenn Mitarbeitende sichtbar werden, gewinnt deshalb am Ende das ganze Unternehmen.

Die Autorin:

Jasmin Schierer ist Gründerin der Wiener Social Media Agentur Hashtagchefin. Seit 2017 unterstützt sie Unternehmen dabei, Social Media im B2B nicht nur sichtbar, sondern strategisch erfolgreich zu nutzen. Mit ihrem Team entwickelt sie wirkungsvolle Content Strategien, begleitet Corporate Influencer Programme und macht Selbstständige, Marketingteams und Geschäftsleitungen fit für LinkedIn, Facebook und Instagram. Als Speakerin zeigt sie, wie Social Media heute wirklich funktioniert und warum Haltung, Klarheit und Persönlichkeit die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind.