Wie KI den Wettbewerb im Marketing neu ordnet

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Werkzeuge im Marketing, sondern auch die Spielregeln im digitalen Wettbewerb. Wer sichtbar bleiben will, muss Inhalte, Datenstrukturen und Markenführung an eine neue Logik anpassen.

KI verändert den digitalen Wettbewerb grundlegend

Der digitale Wettbewerb verschärft sich nicht nur durch neue Kanäle, sondern vor allem durch neue Mechanismen. Künstliche Intelligenz entscheidet zunehmend mit, welche Marken in generativen Antworten sichtbar sind, welche Produkte empfohlen werden und an welchen Stellen Umsätze entstehen. Für Unternehmen bedeutet das, ihr Online-Marketing technologisch und organisatorisch neu zu justieren.

Was lange als Zusatztool oder Experiment galt, entwickelt sich damit zu einem strukturellen Faktor. KI greift heute in Content-Prozesse, Kampagnensteuerung, Datenanalyse und Kundenservice ein. Die Folge ist kein punktueller Effizienzgewinn, sondern eine tiefgreifende Verschiebung der Anforderungen an Marketingorganisationen.

Automatisierung entlastet – Strategie wird wichtiger

Plattformen wie Google, Adobe oder HubSpot haben KI-Funktionen längst in ihre Systeme integriert. Sie unterstützen bei der Ideenfindung für Inhalte, automatisieren Kampagnen, analysieren Leistungsdaten und beschleunigen Abläufe im Kundenservice. Besonders dort, wo wiederkehrende Aufgaben anfallen, bringt das spürbare Effizienzgewinne.

In vielen Unternehmen entstehen dadurch hybride Workflows, in denen KI operative Arbeitsschritte übernimmt, während Fachverantwortliche Themen priorisieren, Inhalte prüfen und Qualität absichern. So lassen sich etwa große Textmengen deutlich schneller vorbereiten. Auch technische Aufgaben wie die Erstellung von ALT-Texten für zahlreiche Bilder können mit KI beschleunigt werden – ein Vorteil auch für die Barrierefreiheit digitaler Inhalte.

Gleichzeitig verändert sich die Gewichtung im Marketing. Wenn KI Zielgruppen auswählt, Budgets verteilt und Werbeplätze mitsteuert, rückt die Qualität der Inhalte noch stärker in den Mittelpunkt. Gefragt sind klare Aussagen, kreative Ansätze und eine präzise Markenpositionierung. Der technische Aufwand sinkt, der strategische Anspruch steigt.

Von der Suchmaschine zur Antwortmaschine

Besonders sichtbar wird der Wandel bei der Online-Suche. Nutzer erwarten immer seltener eine klassische Liste von Treffern, sondern direkte, KI-generierte Antworten. Damit verschiebt sich auch die Frage der Sichtbarkeit: Nicht mehr allein der Klick auf eine Website zählt, sondern ob Inhalte in den Antworten von KI-Systemen überhaupt vorkommen.

Neben AI Overviews und anderen KI-basierten Suchformaten gewinnen auch Plattformen mit dialogorientierten Inhalten an Gewicht. Für Unternehmen bedeutet das einen Paradigmenwechsel. Es reicht nicht mehr, Inhalte auf einzelne Keywords zu optimieren. Sie müssen komplexere Fragen verständlich beantworten und so aufbereitet sein, dass sie in generativen Systemen berücksichtigt werden.

Damit rückt neben der Suchmaschinenoptimierung auch die sogenannte Generative Engine Optimization in den Fokus. Strukturierte Daten, konsistente Produktinformationen und technisch saubere Architekturen werden zur Voraussetzung, um für Maschinen lesbar und damit zitierfähig zu bleiben. Sichtbarkeit verlagert sich von Rankingpositionen hin zu Empfehlungen in KI-Antworten.

Neue Kennzahlen für eine neue Sichtbarkeit

Mit dieser Entwicklung geraten klassische KPIs unter Druck. Reichweite, Klickrate oder Rankingpositionen bleiben relevant, greifen aber allein zu kurz. Unternehmen müssen zusätzlich verstehen, wie häufig ihre Marke in Sprachmodellen auftaucht, zitiert oder in digitale Kaufprozesse eingebunden wird.

Gerade für Marketingverantwortliche bedeutet das, dass Messmodelle angepasst werden müssen. Denn wenn Transaktionen, Empfehlungen und Produktauswahl zunehmend in KI-Umgebungen stattfinden, lässt sich Erfolg nicht mehr ausschließlich über bekannte Pfade der Customer Journey erklären.

Agentische KI rückt als Vertriebskanal näher

Noch weiter reicht die Entwicklung dort, wo KI nicht mehr nur Inhalte ausspielt, sondern selbstständig handelt. Mit agentischen Systemen entsteht ein Szenario, in dem digitale Assistenten Angebote vergleichen, Preise prüfen und Bestellungen auslösen. Der E-Commerce könnte sich dadurch grundlegend verändern.

Standardisierte Schnittstellen spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie schaffen die technische Grundlage dafür, dass unterschiedliche Systeme beim Einkauf miteinander kommunizieren können. Erste KI-gestützte Funktionen in Shop-Systemen und auf Marktplätzen zeigen bereits, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Auch bestehende Plattformen integrieren KI immer stärker in ihre Kaufprozesse.

Für Unternehmen hat das unmittelbare Folgen: Produkte werden in solchen Umgebungen nur dann sichtbar, wenn Daten strukturiert, aktuell und technisch zugänglich vorliegen. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann neue Umsatzpotenziale erschließen. Wer sie nicht erfüllt, verliert womöglich den Zugang zu einem wachsenden digitalen Vertriebskanal.

Vertrauen wird zur strategischen Ressource

Mit der wachsenden Rolle von KI steigt auch die Bedeutung einer klaren Datenstrategie. Unternehmen müssen nachvollziehbar machen, welche Daten sie erfassen, wie sie verarbeitet werden und welche Systeme dabei zum Einsatz kommen. First-Party-Daten gewinnen dadurch weiter an Wert, weil sie personalisierte Angebote ermöglichen und die Abhängigkeit von externen Datenquellen reduzieren.

Eng damit verbunden ist die Frage des Vertrauens. Unternehmen, die transparent mit Daten und Technologien umgehen, stärken ihre Glaubwürdigkeit gegenüber Kunden und Partnern. Das wird in einer digitalisierten und zunehmend automatisierten Kommunikationswelt zum Wettbewerbsvorteil.

Social Media wird mehr als ein Werbekanal

Auch Social Media verändert in diesem Zusammenhang seine Rolle. Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube dienen längst nicht mehr nur der Reichweitensteigerung, sondern werden zu Räumen der Orientierung, des Austauschs und der Produktentdeckung. Vor allem jüngere Zielgruppen nutzen sie zunehmend, um Marken und Angebote kennenzulernen.

Mit Social Commerce verschmelzen Unterhaltung, Empfehlung und Kaufprozess immer stärker. KI-gestützte Vorschläge und integrierte Bezahlfunktionen sorgen dafür, dass der Weg vom Interesse zum Kauf deutlich kürzer wird. Unternehmen müssen Social Media deshalb nicht nur kommunikativ, sondern auch strategisch als Teil ihrer Vertriebs- und Vertrauensarchitektur begreifen.

Fazit: KI verlangt mehr als neue Tools

Künstliche Intelligenz verändert, wie Inhalte gefunden werden, wie Kaufentscheidungen entstehen und wie digitale Sichtbarkeit organisiert ist. Für Unternehmen reicht es deshalb nicht, einzelne Anwendungen zu testen oder Prozesse punktuell zu automatisieren. Gefragt sind belastbare Datenstrukturen, technisches Verständnis und eine Markenführung, die auch in KI-basierten Umgebungen konsistent bleibt.

Wer früh investiert und KI nicht nur als Werkzeug, sondern als Teil des Geschäftsmodells versteht, schafft die Voraussetzungen, auch unter veränderten digitalen Bedingungen sichtbar und relevant zu bleiben.

Der Autor:

Frank Sterzinsky ist Head of Strategy bei der Löwenstark Online Marketing GmbH und entwickelt seit über 25 Jahren erfolgreich Marketingstrategien für Unternehmen verschiedener Branchen. Mit seinem interdisziplinären Hintergrund betrachtet er Marken ganzheitlich – von der strategischen Konzeption bis zum Performance Marketing. Zudem unterstützt er Unternehmen dabei, ihre strategischen Ziele mit neusten Technologien wie KI zu erreichen und Marken zukunftsfähig aufzustellen.