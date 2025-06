Kreativszene feiert ihre Bestleistungen

Ein Abend voller Ideen, Auszeichnungen und Begegnungen: Die CCA Venus Awardshow setzte am 22. Mai 2025 in den Wiener Werkshallen ein starkes Zeichen für kreative Exzellenz.



Rund 1.000 Kreative, Werber, Agenturen und Auftraggeber kamen am Donnerstagabend auf Einladung des Creativ Club Austria in den Wiener Werkshallen zusammen, um die Verleihung der begehrten CCA Venus zu feiern – der bedeutendsten Auszeichnung für kreative Spitzenleistungen in Österreich. Unter dem diesjährigen Motto „Creativity needs connection“ wurde die Bühne für kreative Exzellenz, gesellschaftliche Relevanz und mutige Ideen bereitet.



Charmant und glamourös führte einmal mehr Österreichs bekannteste Dragqueen Tamara Mascaradurch den Abend. Für musikalische Highlights sorgten DJ deepanda während der Show sowie die DJs Caorli und Joules bei der ausgelassenen Afterparty.

„Die CCA Venus Awardshow 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig, vielfältig und richtungsweisend die österreichische Kreativszene ist. Inmitten einer Branche im Wandel bleibt die Venus ein starkes Symbol für kreative Spitzenleistungen und zukunftsweisende Ideen. Seit Jahrzehnten prämiert sie nicht nur herausragende Arbeiten, sondern dokumentiert, wie kreative Kommunikation unsere Gesellschaft mitgestaltet. Die Awardshow war ein würdiger Rahmen, um diesen Spirit gemeinsam mit der Branche zu feiern – mit Stolz auf das Erreichte und voller Neugier auf das, was vor uns liegt“, so Creativ-Club-Austria-Präsident Christian Hellinger (Wien Nord Serviceplan) und Vizepräsidentin Almut Becvar (Studio Riebenbauer).

167 Veneres für die kreativsten Köpfe des Landes

Aus insgesamt 1.410 Einreichungen wurden heuer 18 Arbeiten mit Gold prämiert – darunter drei herausragende Projekte von Studierenden – während 44 Auszeichnungen in Silber und 105 in Bronze vergeben wurden. Die erstmals paritätisch besetzte Jury, bestehend aus 145 Jurorinnen und Juroren, vergab in 15 Hauptkategorien die begehrten CCA Venus-Statuen. Von Klimainitiativen über gesellschaftskritische Kampagnen bis zu innovativer Markenkommunikation: Die prämierten Projekte zeigen, wie vielfältig, relevant und wirkungsvoll die österreichische Kreativwirtschaft arbeitet.

„Client of the Year“: Geteilte Venus für Wiener Städtische und DMB.

Als „Client of the Year“ wurde die Wiener Städtische mit ihrer Agentur DMB. ausgezeichnet. Die „Client of the Year“-Venus wird in diesem Jahr erstmals unter dem Motto „Creativity needs connection“ geteilt – das bedeutet, sowohl der Auftraggeber als auch dessen Agentur erhalten jeweils eine Hälfte der Gold-, Silber- oder Bronze-Statue.

DMB. gewinnt „Creative Lead of the Year“

Besonders erfolgreich war heuer die Agentur DMB., die mit drei Gold-, zwölf Silber- und 15 Bronze-Veneres sowie 32 Shortlist-Platzierungen den Titel „Creative Lead of the Year“ für sich beansprucht. Zudem gingen beide Special Awards – „Venus for Change“ und „Venus for Equality“ – an Arbeiten der Agentur.

Ein Preis mit Geschichte und Zukunft

Seit über 52 Jahren ehrt der Creativ Club Austria mit der CCA Venus herausragende Leistungen in der Kommunikations- und Kreativbranche. Was 1972 als Auszeichnung für kreative Exzellenz begann, hat sich längst zu einem Maßstab für Innovationskraft, handwerkliche Perfektion und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein entwickelt.



Weitere Informationen zu den Preisträgern der CCA Venus 2025 auf https://creativclub.at/news/venus-winners-2025

Über den Creativ Club Austria

Seit seiner Gründung im Jahr 1972 ist der Creativ Club Austria das Sprachrohr und die Plattform der heimischen Kreativbranche. Mit den CCA-Veneres veranstaltet er den wichtigsten Kreativ-Award des Landes, der Leistungen sichtbar macht und im Dialog mit der gesamten Branche Standards definiert. Zahlreiche CCA-Veneres-Siegerinnen und Sieger wurden mit ihren Arbeiten in der Vergangenheit bei weltweit relevanten Awards wie Cannes Lions International Festival of Creativity, eurobest Festival of European Creativity, ADCE, Clio oder Golden Drum Festival ausgezeichnet und zeugen von der Leistungsfähigkeit der österreichischen Kreativszene. Der Creativ Club Austria ist Mitglied im Art Directors Club of Europe und bietet seinen über 350 Mitgliedern durch Workshops, Seminare, Veranstaltungen und internationalen Austausch Mehrwert und Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb der Branche. Als Vorstandspräsident fungiert Christian Hellinger (Wien Nord Serviceplan) und als Vizepräsidentin Almut Becvar (Studio Riebenbauer). Die Geschäftsführung hat Reinhard Schwarzinger inne. Weitere Informationen auf creativclub.at