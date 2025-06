Marktforschung für die Zukunft

Erster Consumer Research Award ist vergeben

Mit großer Spannung wurde am Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt der erste Consumer Research Award vergeben. Gemeinsam mit dem Online-Research-Institut Marketagent wurden kreative und relevante Forschungsdesigns prämiert, die neue Perspektiven auf das Konsumverhalten liefern. Die erstmalige Ausschreibung stieß auf großes Interesse und machte deutlich, wie vielfältig und innovativ zeitgemäße Markt- und Meinungsforschung sein kann. Drei Projekte überzeugten die Fachjury besonders.

Warum kaufen Menschen Second-Hand? Wie entlarven wir Fake News? Und was motiviert uns, Dinge zu reparieren, statt wegzuwerfen? Fragen wie diese betreffen längst nicht nur Wirtschaft und Politik – sie spiegeln den Wandel unserer Konsumkultur wider. Genau hier setzt zeitgemäße Marktforschung an: Sie macht verborgene Muster sichtbar und liefert fundierte Entscheidungsgrundlagen. Mit dem Consumer Research Award hat Marketagent gemeinsam mit dem Master-Studiengang „Consumer Research & Data Driven Marketing“ erstmals Projekte ausgezeichnet, die solchen Fragen mit kreativen Forschungsdesigns auf den Grund gehen.

„Wir möchten mit dem Award Menschen ermutigen, Fragen zu stellen, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch gesellschaftlich relevant sind“, so Julia Krall, Studiengangsleiterin des Master-Studiengangs „Consumer Research & Data Driven Marketing“ am Campus Wieselburg. „Die drei Siegerprojekte zeigen, wie viel Innovationskraft in gut durchdachten Forschungsfragen steckt – und wie wichtig es ist, Forschung nicht nur in der Theorie zu denken, sondern in konkrete Wirkung zu übersetzen.“

Soziale Wirkung & digitale Aufklärung

Der erste Platz ging an Natalia Aldana und Chieh Pan, Gründerinnen von „In-Kind“. Ihr Projekt untersucht, wie sich Konsumierende zu nachhaltigem Handeln motivieren lassen, wenn soziale Wirkung Teil einer Transaktion ist. Im Zentrum steht eine digitale Plattform, die Sachspenden effizient verwaltet und mit Elementen der Second-Hand-Ökonomie verbindet. Die Forschungsfrage kombiniert soziale Innovation mit Konsumpsychologie – und überzeugte die Jury durch ihren klaren Umsetzungsfokus. Das Preisgeld ermöglicht nun die Durchführung einer groß angelegten Online-Befragung mit bis zu 2.000 Interviews.

Der zweite Platz ging an Maximilian Neudörfer und Tobias Sattler, beide Absolventen der FH Wiener Neustadt. In ihrem Projekt „Fake News im Zeitalter der KI“ analysieren sie, wie gut unterschiedliche Generationen KI-generierte Desinformation in sozialen Netzwerken erkennen können. Ziel ist ein datenbasierter Vergleich medienbezogener Kompetenzen, der Aufschluss über Altersunterschiede im digitalen Nachrichtenkonsum gibt.

Innovativ gedacht, künstlerisch geehrt

Felix Ambros, Co-Gründer von thinkubator.earth, sicherte sich mit „Smart Repair Decisions“ den dritten Platz. Das Projekt erforscht, unter welchen Bedingungen sich Konsumierende für eine Reparatur anstelle eines Neukaufs entscheiden – und wie digitale Tools dabei helfen können. Im Fokus steht die Entwicklung eines Reparaturkostenrechners, der durch transparente Informationen nachhaltiges Konsumverhalten fördern soll.

Neben den drei Hauptpreisen wurden sieben weitere herausragende Beiträge mit dem „Research & Art“-Anerkennungspreis des renommierten österreichischen Künstlers Peter Jellitsch ausgezeichnet. Die limitierten, signierten Kunstdrucke würdigen kreative Denkansätze und symbolisieren die Verbindung von Wissenschaft und Kunst.

Forschung für alle zugänglich machen

Auch Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent, zieht ein positives Fazit: „Mit dem Consumer Research Award ist es uns gelungen, Forschung ein Stück weit zu demokratisieren und neue Stimmen sichtbar zu machen. Besonders beeindruckt hat mich, wie direkt und praxisnah die ausgezeichneten Projekte gesellschaftliche Fragen aufgreifen – von digitaler Aufklärung bis zu sozialer Nachhaltigkeit. Sie zeigen, wie moderne Marktforschung aussehen kann: relevant, zugänglich und am Puls der Zeit.“

Die ausgezeichneten Forschungsdesigns werden nun gemeinsam mit Marketagent in der Praxis umgesetzt – unterstützt durch professionelle Tools und Reichweite. Eine weitere Ausschreibung des Awards ist für das Jahr 2026 bereits in Planung.